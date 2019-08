Para los analistas, se dio un verdadero "peronazo"

En diálogo con este medio, Carlos Fara, titular de Fara & Asociados, explicó que el resultado de los comicios "toma por sorpresa a todos, porque ni siquiera los más optimistas dentro del kirchnerismo imaginaban este resultado", al evaluar lo holgado del triunfo.

En ese sentido, explicó que "nadie pensaba en 15 puntos de diferencia" y precisó: "Los más pesimistas pensaban en 5 puntos de ventaja y los más optimistas en 10, con un promedio de 7, que es la mitad de lo que ocurrió".

Al referirse a la grieta, Fara puntualizó que "hubo polarización, pero con una composición distinta a la que se esperaba", al tener en cuenta los datos que hablaban de una votación pareja entre Todos y Juntos por el Cambio. En tal sentido, graficó: " Siguen quedando 20 puntos afuera de los dos grandes, pero no fue un 42 a 38, sino un 47 a 32. Los 80 puntos entre los dos están, pero la distribución de la torta es totalmente distinta".

"Acá la cuestión es que el gobierno se basaba en dos supuestos. El primero es que iba a poder movilizar más gente para que fuera a votar, como pasó en 2015 y 2017. Y cuanta más gente fuera a votar, mayores probabilidades había de hacer mejor elección", afirmó el analista sobre la participación de la gente, que fue un elevado 75%.

Y prosiguió: "La segunda es el núcleo duro de votos de Cambiemos en la zona céntrica del país, que respondió mucho menos de lo que se pensó que iba a responder. Bajo ese supuesto, se hizo una diferencia importante en lugares que tenían que responder favorablemente, por lo que se le hizo muy difícil".

ADEMÁS:

ALBERTO FERNÁNDEZ TIENE EL 47% Y LE SACA 15 PUNTOS A MACRI

Fernández: "El cambio somos nosotros, no ellos"

Consultado acerca de una posible modificación en los resultados en las generales de octubre, Fara confió que "técnicamente y matemáticamente se puede dar vuelta", pero aclaró: "El problema es que el resultado ha sido tan negativo para el gobierno, que mañana (por hoy) la palabra la tienen los mercados".

En ese sentido, disparó que "si reaccionan negativamente, como se supone que va a pasar, el gobierno no tiene ninguna posibilidad con ninguna estrategia electoral, por imaginativa que sea", anticipando eventuales malas noticias en la jornada de hoy.

Por eso, se centró a futuro y habló de un cambio de eje en la agenda. "Ahora, el centro de la escena se llama Alberto Fernández. Y lo que vaya a hacer para que la situación no le vuele por el aire a él, porque hoy es prácticamente el próximo presidente. Entonces el papel que tiene Macri es el de tratar de no agravar la situación", advirtió el especialista.

Heladera y televisor

A su turno, Carlos Germano se refirió a las variables que llevaron a la gente a plasmar esa diferencia en las urnas y explicó que "la elección se vio reflejada por la inflación, la desocupación, el dólar, la pobreza y la caída de la calidad de vida de millones de argentinos", para luego sintetizar: "La heladera le ganó al televisor".

El titular de Germano & Asociados advirtió a DIARIO POPULAR que "ninguna encuestadora reflejó estos 15 puntos de diferencia, lo que habla de alguna manera de un voto vergonzante", es decir de gente que no se atrevió a decir cuál iba a ser su sufragio y que terminó optando por la fórmula Fernández - Fernández.

Sobre la polarización, deslizó que se hablaba de una diferencia, pero "no se sabía para qué lado iba a ir", tras lo cual expresó: "Finalmente esa diferencia generó un 'peronazo'. Me recuerda a la elección de 1985, cuando ganó provincias como Mendoza, que es algo sorpresivo, porque no es un territorio habitual donde ganan las fuerzas peronistas".

El analista sentenció que "al privilegiarse las necesidades económicas, lo que jugó muy fuerte fue el rechazo a la figura de Macri" y aseveró: "Este voto contra Macri, que fue quien llevó adelante estas políticas, perjudicó por ejemplo a Vidal, que sufrió una paliza en la Provincia, pese a ser la dirigente con menor imagen", que tuvo una abultada caída con Kicillof.

En ese tono, consideró que "otro dato saliente se dio en Capital Federal, donde el peronismo logró romper la barrera de los 26 puntos después de 20 años, llegando Matías Lammens a 32".

Al evaluar el futuro del país, Germano habló de la necesidad de "un esfuerzo para que Alberto Fernández y Macri se encuentren, para que el país no entren en una espiral de inestabilidad", por lo cual insistió en "encontrar los mínimos consensos para llegar al último domingo de octubre, cuando se celebren las generales, de la mejor manera posible".

Por otro lado, Rosendo Fraga, el titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría, recordó en declaraciones televisivas que "esta es la primera derrota electoral de Macri en su vida" y anticipó que "con esos números, me parece que ya no tiene chances de reelección, aunque sí quizás puede provocar un cambio de timón".

En tanto, Gustavo Marangoni, titular de M&R Asociados, expresó que "el viernes los mercados cerraron con esa presunta diferencia corta y esta vez van a abrir distinto", para señalar: "Habrá que ver cómo administra el gobierno esa situación".

Pese a la dificultad de revertir la elección, Marangoni alertó que "la necesidad de seducir votantes puede provocar que Cambiemos se corra al centro, corriendo el riesgo de perder a los más fieles".