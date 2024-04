Para un senador libertario Milei nos vino a violar a todos

Las palabras exactas del senador Francisco Paoltroni fueron las siguientes: "Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia. El de la bella durmiente. Resulta que viene una bruja a una casa, los deja a todos durmiendo, pero gracias a Dios, el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos".

Después siguió en tono de fábula para pedir que se firme el dictamen: "Acá estamos discutiendo el huevo y la gallina y yo propongo que rápidamente avancemos firmando dictamen y pongamos a hacernos el trabajo que no han hecho durante 4 años".

La intervención del formoseño sorprendió a su compañero de espacio, Oscar Zago, quien, al oírlo, se agarró la cabeza como no pudiendo creer lo que estaba escuchando.

Si no fuera una aberración, sería muy graciosa la anécdota. Pero la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, destacó la aberración: "¿Está hablando de una violación?, ¿Cómo había sido el cuento?, ¿Cómo que estaban todos dormidos?, ¿En serio, senador?, ¿Puede repetir el cuento que acaba de decir? Es un espanto lo que acabamos de escuchar, señor presidente. Hacer una fabula de una violación en el Senado de la Nación no me parece. Yo digo circo y se escandalizan, pero el señor habló de una violación y nadie dice nada", expresó la senadora visiblemente indignada.

"Quieren que nos violen a todos. Eso es lo que dijo. Que el presidente Milei nos vino a violar. Usted no está moralmente preparado para estar en este recinto. ¿Sabe qué?, cuando tengamos quorum para una sesión le voy a hacer una cuestión de privilegio y lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias en la comisión de asuntos constitucionales porque moralmente usted no está preparado para estar acá", agregó Fernández Sagasti.

"La violación es un delito que sobre todo padecemos las mujeres y las niñas y no vamos a permitir que nadie diga banalmente que un Presidente de la Nación nos despertó porque nos violó", completó.

Quién es Francisco Paoltroni

Paoltroni es un empresario agropecuario y senador electo por la provincia de Formosa, que tomó relevancia política cuando decidió armar el partido Libertad, Trabajo y Progreso y enfrentar en los comicios provinciales a Gildo Insfrán. Junto a su compañera de fórmula, Noemi Argañaraz, sacó el 9.49 por ciento de los sufragios y quedó en tercera posición. Muy lejos del candidato oficialista que obtuvo el 69,92 por ciento.

Tras esa derrota por la gobernación, en octubre, con su boleta pegada a la de Javier Milei, alcanzó el 30,2 de los votos y obtuvo su banca en la Cámara alta por la minoría.

Nació el 19 febrero de 1981 en General Alvear, provincia de Buenos Aires, es hijo de pequeños productores y el quinto de seis hermanos. Trabajó en la consignataria de hacienda Madelan SA en Buenos Aires, lo cual lo llevó a vivir en diferentes localidades del norte argentino y, en el 2008, terminó por instalarse de manera definitiva en Formosa capital.