De Vido dijo ayer en una entrevista radial que él no tuvo nada que ver con la Tragedia de Once: “No voy a opinar de eso porque es una falta de respeto a la víctimas, hubo demasiado manejo político se ha hecho con la causa, hay presa gente que ni siquiera estaba en funciones, nosotros que no teníamos absolutamente nada que ver, se habla de un tren que no frenaba y frenaba".

Luego, el funcionario kirchnerista, que se encuentra en prisión, criticó con dureza a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires. "Es un tema que solo sirve para revolver mugre y la gobernadora Vidal es una experta en revolver mierda, eso es lo que más le gusta a ella y en algun momento le trajo exito y ahora lo que le va a traer es una terrible derrota en las elecciones", sostuvo.

Julio De Vido criticó a María Eugenia Vidal

Este jueves Vidal recogió el guante y le respondió a De Vido. "Me llaman hada virginal, peor que Barreda, llorona porque me dejan cositos en mi casa que era un cartucho de escopeta, Heidi. Lo último es experta en revolver mierda. Eso traduce una mirada, una forma de hacer política que considera que la agresión y el machismo pueden ser parte", expresó Vidal.

La gobernadora también se refirió a los dichos del ex jefe de Gabinete de la gestión kirchnerista Aníbal Fernández, que la comparó con el homicida Ricardo Barreda.

"Uno puede pensar que es un exabrupto de una persona de un frente político que además no sería el primero", sostuvo en diálogo con radio Mitre.

"El problema es que más allá de esa expresión y que tardaran más de 48 horas en salir a repudiarla y el silencio posterior, no es la expresión en sí misma sino una suma", afirmó,

Para la mandataria, "molesta que haya alguien que no es del sistema, que nunca fue del sistema en 28 años y que parecía imposible que gobernara por primera vez una mujer".