"Todos los sectores son importantes porque la democracia se construye sobre entender a todos los sectores. Se debe gobernar para todos los sectores y entender a todos”, sostuvo Massa en la escuela del Rincón del Milberg.

Tras hacer esta aclaración, puso especial énfasis en los jóvenes. “Me apasiona ver cómo participan y qué inquietos son”, dijo el ex intendente de Tigre, quien sostuvo que es “muy importante” que este sector vaya a votar.

Por otra parte, en línea con las declaraciones del precandidato presidencial de su fuerza, Alberto Fernández, quien había sugerido que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, no respetó la veda electoral, Massa dijo que “funcionarios nacionales” no se ajustaron a lo que marca la veda.

"No quiero hacer una polémica, es lindo que la gente vaya a votar con esperanza”, sostuvo sin embargo. Y aseguró que no iba a “contribuir hoy a peleas entre políticos que no le suman nada a la gente”, por lo que pidió en cambio mirar “la etapa que viene de la Argentina”.

Sobre la importancia de ese escrutinio, reconoció que “en definitiva es provisorio”, pero opinó que “el problema es que se usa eso para manipular opinión pública” antes de conocerse los resultados definitivos.

Por último Massa indicó que a “las 22 horas va a haber la suficiente carga como para ver una tendencia de todo el país”.