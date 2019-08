La discusión, una demanda activa durante años por el movimiento feminista, consiguió atravesar las fronteras parlamentarias para instalarse de lleno en la sociedad durante varias semanas y marcó un cambio de época.

Con las PASO del próximo domingo el debate vuelve a escena y los candidatos presidenciales ya expresaron sus diversas posiciones, tanto en contra como a favor.

Por el lado de la alianza Juntos por el Cambio, con el precandidato Mauricio Macri a la cabeza, quién ‘habilitó’ el debate el año pasado, la postura general es en contra. “Estoy a favor de la vida pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables”, explicó el discurso en la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura.

Pero en la misma fórmula, el precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, que en su momento era senador por el FPV, había votado a favor. Igualmente, hasta este momento, no se ha expresado de cara a las elecciones.

En cuanto al Frente de Todos, con Alberto Fernández y Cristina Fernández, la postura es a favor. “En Argentina hay un problema de salud pública que es la cantidad de mujeres que se mueren como consecuencia de abortos que se hacen clandestinamente. Necesita una respuesta y una solución. Respeto a los que no piensan como yo, quiero que comprendan la magnitud del problema”, expresó Alberto Fernández.

Por su parte, su compañera de fórmula Cristina Kichner, quién votó a favor el año pasado, señaló que “la revolución de las hijas y las nietas” es sumamente importante para el avance de la sociedad, pero pidió “paciencia” y un “debate sin violencia” porque “cuesta cambiar las cabezas de la gente más grande”.

En Consenso Federal, con Roberto Lavagna como precandidato a presidente, la postura es negativa. “En lo personal, estoy en contra”, aseguró Lavagna, y justificó su posición en “el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto en casos de violación o peligro de muerte para la madre”.

El Frente de Izquierda, es uno de los partidos que viene militando a favor de la despenalización desde hace años. Su precandidato a presidente, Nicolás del Caño, tiene una clara postura a favor. “Siempre estuvimos a favor del derecho al aborto, no nos pusimos el pañuelo verde ahora”, acotó.

José Luis Espert, del Frente Despertar, aún no ha definido su postura en relación al tema, y el candidato a vicepresidente del espacio, Luis Rosales, no apoya la legalización.

El economista tomó distancia ahora del debate sobre el aborto y, al ser consultado sobre el tema, indicó: "No soy ninguno de los dos (pañuelos). Me parece todo chiflado eso. No estoy ni para un lado ni para el otro".

Por último, el Frente NOS, flamante espacio que lleva como candidato a presidente al ex carapintada Juan José Gómez Centurión y a Cynthia Hotton, es uno de los más acérrimos opositores al derecho por el aborto legal y gratuito. Centurión, quién espera captar el “voto celeste” de católicos y evangélicos, define a su partido como "centroderecha cristiana, provida y profamilia".

"Si los dirigentes políticos no somos capaces de ponernos de pie y defender la vida del ser más inocente e indefenso que es el niño por nacer, es imposible que defendamos a cualquier ciudadano y cualquier derecho", expresó Centurión.