En Capital Federal, el espacio que lleva a Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno es el favorito a quedarse en el poder. No obstante, existen diferentes sectores opositores que tratarán de hacerle fuerza. Uno de ellos es el partido Dignidad Popular. Esta fuerza tiene en provincia de Buenos Aires como precandidato a gobernador a Santiago Cúneo, pero en CABA su principal figura es el periodista Jorge Dorio. El ex conductor de 678 y ex panelista de Gran Hermano será precandidato en ese partido.

Uno de sus rivales en la Ciudad será el Frente Despertar. Entre sus candidatos está la cosplayer e influencer Lila Lemoine (Lady Lemon). La precandidata está involucrada en el conocido como "Partido Libertario". Entre sus transformaciones más conocidas están "Atena" de Sailor Moon y Halrey Queen. En estas PASO buscará pasar el corte para, en octubre, conseguir una banca en la Cámara de diputados.

Ya en provincia de Buenos Aires, el actor Segundo Cernadas buscará convertirse en intendente en el partido de Tigre. En 2015, Cernadas había sido elegido como concejal por Cambiemos y, ahora, se presenta nuevamente por Juntos por el Cambio. Su principal rival será el peronista Julio Zamora.

Por otro lado, en Consenso 2030 de Quilmes, una de las lista de concejales tiene varios nombres que llaman la atención. Con Walter Di Giuseppe como intendente, la nómina a concejales se completa con el bajista de Vox Dei, Willy Quiroga, en tercer lugar, mientras que en el quinto lugar está el protagonista del "Abrazo del Alma", Víctor Nicolás Dell' Aquila es la persona que quedó inmortalizado en una foto cuando, segundos después de que terminara el partido Argentina – Holanda de 1978, fue corriendo para abrazar a Tarantini y Fillol.