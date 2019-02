Piden a la Corte Suprema que invalide el referéndum de La Rioja

El 25 de enero pasado, dos días antes de la elección, la Corte Suprema había permitido su realización, al considerar que no había hasta ese momento un caso que analizar, ya que todavía no se había producido la consulta, por ende, no existía tal inconstitucionalidad.

Sin embargo, en sus argumentos dejó abierta la puerta a volver a analizar la situación una vez efectuado el referéndum.

Los diputados nacionales Héctor Olivares (UCR) y Marcelo Wechsler (PRO) reclaman ahora que la Corte Suprema declare la invalidez de la consulta popular del pasado 27 de enero, en la que fue avalada la re-reelección con una participación del 45 por ciento del padrón, algo cuestionado por la oposición.

“Debemos defender la soberanía del pueblo de La Rioja, que ha sido quebrantada mediante una maniobra fraudulenta, pergeñada por las más altas autoridades de la provincia, para conseguir la perpetuación en el poder del gobernador violando las reglas constitucionales respecto del procedimiento de reforma”, resaltó el abogado Ricardo Gil Lavedra, representante del frente en la demanda.

“Somos de los que creemos que vale la pena luchar en defensa de la ley y de las instituciones. Los vivos eligen atajos más fáciles. Queremos que la Corte nos diga que no somos pelotudos, como dijo el diputado peronista Lázaro Fonzalida, por exigir respeto a la Constitución”, enfatizó el ex diputado radical.

En la presentación, Cambiemos reclamó que se declare “la nulidad e inconstitucionalidad de la enmienda a los artículos 120 y 171 de la Constitución provincial, aprobada por la ley 10.161 e incorporada al texto constitucional mediante Acta de Proclamación del Tribunal Electoral Provincial del 29 de enero de 2019”.

Para la oposición riojana, el Tribunal Electoral de la provincia tuvo “un rol militante”, ya que avaló la consulta que tuvo un 25,48% de adhesión, pese a que “no alcanzó la mayoría especial de más del 35% exigida por el art. 84”.

“Esto constituye una clara usurpación del poder constituyente que reside exclusivamente en cabeza del pueblo de la provincia. Convalidar esto, sería consentir que la Constitución puede ser modificada por una mayoría circunstancial que integre la Cámara de Diputados, en desmedro de la inmensa mayoría del pueblo que no convalidó la enmienda: el 74% de los riojanos les dijo que NO, entre los que votaron por el NO y los que no fue a votar”, señaló la senadora nacional riojana Inés Brizuela y Doria.