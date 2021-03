PJ bonaerense: la Justicia rechazó suspender las internas

De esta manera, el diputado nacional y jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quedó más cerca de convertirse en el presidente del partido -de hecho, ya se desarrollan negociaciones para cerrar una lista única de cara al 2 de mayo-, aunque Gray insistirá con la vía legal y apelará la decisión.

Ahora, Gray, que pretendía la suspensión del adelantamiento de la convocatoria a elecciones internas, buscaría una definición en la cuestión de fondo, por lo que continuará la judicialización de las internas.

Su principal argumento es que no se cumplieron con los pasos legales en el cónclave partidario que resolvió adelantar los comicios, por lo que el sector del intendente de Esteban Echeverría y ex presidente del partido (en alternancia con Gustavo Menéndez, de Merlo) pedirá su nulidad y la de todo lo resuelto. "La intención no es hacer de esto una crisis política, es un planteo institucional. La gestión de Gray-Menéndez fue la primera que presentó balance después de muchos años y generó una mesa de concertación que permitió vencer al macrismo", aclararon fuentes cercanas al actual Vicepresidente del PJ.

"No entendemos el apuro para adelantar las elecciones cuando se está evaluando posponer las PASO y se suspendieron por 180 días las elecciones gremiales, que tienen mucho menos afiliados, por la situación sanitaria. También es contrario a la idea del Gobierno de priorizar la salud", agregaron.

El fallo de Ramos Padilla deja a Máximo Kirchner a un paso de convertirse en el líder de la estructura partidaria.

De hecho, ya están encarando las negociaciones para cerrar una lista única que sea proclamada el próximo 2 de mayo.

El sábado último en un encuentro por Zoom se convocaron a elecciones para mayo, adelantando la fecha, ya que los mandatos de Gray y Menéndez vencen en diciembre próximo.

El objetivo de anticipar los comicios era entregarle al presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos el control partidario antes de las elecciones de este año.

Fuente: NA