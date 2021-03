"Las prioridades que estableció nuestro Gobierno y nuestro Presidente a lo largo del 2020 han sido claras; la definición de comenzar por los últimos para llegar a todas y todos es central, no sólo desde lo discursivo, sino en los hechos", precisó el titular de la cartera educativa, durante la presentación del programa en el Centro de Formación Profesional (CFP) Nº 401 del partido bonaerense de San Martín, acompañado del intendente local, Fernando Moreira.

"Hemos ampliado el presupuesto para este año alcanzando los 27 mil millones de pesos para las becas y proyectamos llegar a más de 750 mil becarias y becarios en esta primera etapa. El año pasado la línea de becas que menor número de inscriptos registró fue formación profesional y para ampliar su alcance queremos poner el foco en la importancia de articular con todos los actores", sostuvo Trotta.

En esta misa línea, explicó: "Tenemos que ir a buscar, junto a los municipios y con el sector trabajador, a esos jóvenes que no conocen la herramienta que les da el Estado para capacitarse" y agregó que "no alcanza con la Beca Progresar, debemos articular esfuerzos y recorrer barrio por barrio para llegar a todas y todos”.

Por su parte, el coordinador del Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Sostenible, Mario Oporto dijo: "Este plan de becas está dirigido hacia una población que necesita una oferta educativa vinculada a la producción y al trabajo. Nosotros creemos que es el camino apto para la reinserción de muchas personas que han quedado fuera del sistema. Progresar Trabajo implica un cambio sustancial en las posibilidades de las y los jóvenes que quieren desarrollar sus capacidades para el trabajo”.

La propuesta

"Progresar Trabajo" está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinos y argentinos nativas/os o por opción o con residencia legal en el país no inferior a 2 años. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijos de hasta 18 años que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado. Para las personas trans, miembros de pueblos originarios, discapacitados o refugiados, no se fija límite etario.

Los ingresos de los beneficiarios y los de su grupo familiar no deben ser superiores al equivalente de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En cuanto a la cantidad de cuotas de esta línea, depende de la duración del curso siendo su valor de 3.600 pesos mensuales.