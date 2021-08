"No están permitidas las actividades en los boliches del distrito. Algunos medios titularon que estaban permitidas las reuniones en esos locales y que los horarios se extendían hasta las 3 de la mañana. Esto no es así. No permitiremos ninguna actividad que implique aglomeración de personas", señaló Bianco durante una conferencia de prensa que brindó junto al gobernador Axel Kicillof en La Plata, donde se dio cuenta de la situación epidemiológica de la provincia.

En ese sentido, el funcionario apuntó que el Ejecutivo bonaerense "no estiró el horario de las actividades nocturnas, sino que les puso un límite a bares y restaurantes".

En otro orden, Bianco confirmó que "como mínimo, se mantendrá hasta el mes de septiembre el sistema de aislamiento mixto para aquellos bonaerenses que hayan salido del país a partir del 1 de julio y que estén regresando a la Argentina.

"Quienes regresen deberán cumplir cuatro días obligatorios de aislamiento en los 125 hoteles habilitados que se encuentran en 45 municipios de la provincia de Buenos Aires. Luego completar el aislamiento de una semana más en sus domicilio", explicó el funcionario.

Bianco precisó que desde el 1 de julio salieron de la Argentina 26.052 bonaerenses y regresaron 7.307, de los cuales el 81% cumplieron el aislamiento mixto.

"Hubo un 7%, es decir 493 irresponsables, que incumplieron la normativa a la que se habían comprometido a respetar con la firma de una declaración jurada", subrayó.