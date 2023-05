Qué dijeron desde la oposición tras el discurso de Cristina Kirchner

El expresidente Mauricio Macri reaccionó a los dichos de Cristina sobre la deuda contraída por el Gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El líder del PRO compartió en su cuenta de Twitter un mensaje del economista Fernando Marull, quien posteó un gráfico que muestra el volumen de ingreso de divisas desde que asumió el actual Gobierno, comparado con el monto pagado al Fondo Monetario y la pérdida de reservas.

"Y ahora?", se preguntó Macri, en un intento por colocar la responsabilidad sobre la falta de divisas en el Gobierno nacional, por no haber aprovechado la importante afluencia de dólares por la exportación de productos agropecuarios desde diciembre de 2019.

De acuerdo a la publicación de Marull, los U$S 110.000 millones de ingreso por agroexportaciones desde 2019 contrastan con los US$ 825 millones que se pagaron al Fondo y los US$ 13.500 millones que se perdieron en las reservas del Banco Central en el mismo período.

"Cuando te digan que faltan dólares ‘por la deuda con el FMI’, solo mandale este gráfico, con un ‘Besis", escribió el economista en el mensaje que acompañó el gráfico reproducido por Macri.

Por su parte, Patricia Bulrrich, precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, también se expresó en las redes sociales. “Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días. Nosotros vamos a poner las cosas en su lugar, de una vez y para siempre”, escribió.

Mientras que el senador radical por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau, exministro de Economía de Cristina, envió un fuerte mensaje en Twitter.

“No mienta más, @CFKArgentina. La Vicepresidenta sigue sin hacerse cargo de sus errores del pasado, ni del presente desastroso que le está dejando su gobierno a todos los argentinos”, dijo.

El diputado José Luis Espert, en tanto, también se sumó a las críticas del discurso de la exmandataria en Plaza de Mayo, con un mensaje fiel a su estilo.

“Que ignorante supina que es Cristina en economía. Que manera de decir estupideces”, lanzó sin vueltas.

El gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radial, Gerardo Morales, también aprovechó la red social del pajarito para decir lo suyo: “Acto patético de @CFKArgentina. . No se hace cargo de su gobierno, hace un uso arbitrario de la historia reciente para caer parada. Ella caerá parada en su imaginación, pero el pueblo se hunde en la realidad”.

“El acto fue una nueva estación del calvario al que nos sometió el kirchnerismo durante veinte años. Es la gira despedida, se van, no vuelven más, viene otro país, mejor gestionado, con liderazgo y un rumbo claro”, agregó en un segundo tweet.

Mientras que Luis D´Elía, enemistado desde hace tiempo con el kirchnerismo, también desplegó fuertes palabras para Cristina y también reafirmo su candidatura como gobernador bonaerense.

“NI UN SOLO COMPAÑERO PRESO POLÍTICO QUE PAGO CON SU VIDA Y SU LIBERTAD LA PERSECUCIÓN DEL PLAN LAWFARE EN EL ESCENARIO DE @CFKArgentina NUNCA ES TRISTE LA VERDAD.. .”, sostuvo.

“TODO NARCISISMO UN EMBOLE SIN DEFINICIONES CLARAS NI PARA ADENTRO NI PARA AFUERA PREPARA SU LISTA UNICA SIN PASO PARA TODOS, CON MASSA Y WADO COMO ÚNICOS CANDIDATOS. MORENO PRESIDENTE D’ELÍA GOBERNADOR”, agregó.