Su nombre se hizo reconocido en los últimos años debido a su posición contraria al voto electrónico.

Cabe destacar que Smaldone (conocido en Twitter como @mis2centavos), junto a otros técnicos, formuló junto a la Fundación Vía Libre un documento crítico sobre la vulnerabilidad del sistema de Smartmatic.

En su blog y en su página web, el especialista se describe como un “convencido de que el software libre es, a la vez, el modelo más efectivo de desarrollo de software y la forma de distribución más justa y equitativa. Es por eso que tanto en mi trabajo como en mi hobby (por ejemplo, la construcción de este sitio), utilizo exclusivamente herramientas libres”.

Además, afirma que “la informática es mi hobby, mi profesión y mi pasión. Soy un afortunado usuario y desarrollador de software libre. Disfruto de esta libertad desde hace ya más de 15 años, y gracias a GNU/Linux".

"Este es mi blog personal. En él registro noticias, ideas y ocurrencias que me gusta compartir. (También tengo un sitio personal, un tanto desactualizado.) Escribir es, a la vez, una especie de terapia (auto-administrada), un pasatiempo y un placer. No soy un gran escritor (ni siquiera me considero de los buenos), pero he descubierto que poner ciertas ideas por escrito ayuda a pulirlas, a la vez que uno va adquiriendo cierta práctica y mejorando la técnica. Y hasta quizás lo escrito pueda servirle a alguien más."

"No voy a decir mucho más de mí (es una situación más que incomoda). Dejaré que el contenido de este blog me describa. Agradezco de antemano su visita, el tiempo dedicado a la lectura de mis artículos y los comentarios que me haga llegar."