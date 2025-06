Ramiro Marra reveló el motivo por el que terminó su romance con la tenista italiana

Y semanas atrás se conoció que la relación había terminado porque Camila respondió a una pregunta en su cuenta de Instagram en donde dejó en evidencia que el vínculo con el ex candidato de legislador porteño, se terminó. Y ahora, por primera vez, Marra habla del final de su pareja...

Ramiro y Camila comenzado su vínculo a principios de 2024 pero no fue sino hasta noviembre de ese año que lo hicieron público. Según trascendió en su momento, la presentación entre ambos fue organizada por el padre de la extenista, quien ofició de celestino. Y todo parecía tener un próspero futuro.

Marra y Giorgi compartían varios intereses en común, entre ellos su pasión por Boca, lo que los llevó a tener su primera cita en La Bombonera. También, circuló que uno de los primeros gestos del político hacia la italiana fue acercarle una porción de chocotorta, un postre que ella jamás había probado y que, según su entorno, terminó por conquistarla en aquel momento. Pero, pero, pero...

¿Por qué se separó Marra?

Pocos días después de haberse instalado el rumor en los medios de que Ramiro le habría pedido casamiento a Camila durante una romántica cena que compartieron en la zona de Ezeiza, se conoció la noticia de que el amor entre ellos se terminó. Marra confirmó que efectivamente está separado de Giorgi pero que sigue habiendo buena comunicación entre ellos.

"Nos separamos por un tema de distancia, no hubo ningún otro motivo. Pero es mentira que le propuse casamiento. Hasta ahora decidí no hablar porque, después del resultado de las elecciones, bajé mi perfil y no estoy dando notas. Además, ya me estoy yendo al Mundial de Clubes", se sinceró, a corazón abierto.