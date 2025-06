Durísimas definiciones de Julia Mengolini contra Mariana Brey

"No había opinado de Brey porque a mi me echaron de C5N y decidí no salir resentida de eso... Listo, me la banco, es un medio de comunicación que toma una decisión. ¿Me tuviste que entregar? Yo siento que me entregaron. No lo sé porque nadie me lo explicó. Pero, al mismo tiempo, nadie me explicó por qué me echaron", comenzó Julia, al aire de HFY, en el stream Blender.

"Yo puedo inferir lo que se me cante. Y puedo inferir que haya sido una prenda de negociación, porque no echaron a todos los cucas. Yo me voy y esta tilinga (en referencia a Mariana) empieza a tomar mucho... Yo no había hablado de ella hasta ahora. Me lo guardé, así que lo voy a soltar ahora...", anunció.

"Entra a Duro de Domar después de que yo me fui y empieza a tomar mucho protagonismo su línea. ¿Ustedes tenían muy identificada a Mariana Brey antes de que tome posición política? Yo no la ubicaba y eso que me la cruzaba en los pasillos. Ella se hace famosa cuando toma posicionamiento político libertario y le toma el gustito a eso", desarrolló, Mengolini.

EL ENOJO DE MENGOLINI CON BREY

"Le toma el gustito a ser una canallada", definió Julia, enfantizando sus dichos con gestos. "Como no tiene ni puta idea porque, en el fondo, la política no le interesa . Empezó a actuar un posicionamiento porque dijo ´ay, esto me garpa´. Y como es muy boluda, ni siquiera mide", lanzó, al aire, Mengolini.

"Cuando te despertaste de la noche a la mañana y, de repente, te interesa la política, no tenés ni puta idea de lo que estás diciendo. Entonces, la tarada esta ahora está pidiendo cárcel común para Cristina (Kirchner). La está llevando tan lejos que la está cuquizando a Georgina (Barbarossa), que no quería estar ahí. Lo que le diría a la tilinga es menos, menos, pará...", cerró la comunicadora.