La decisión fue del Tribunal Oral Federal 6 que rechazó el planteo, con argumentos similares a los que ya se utilizaron para denegar pedidos de domiciliaria y excarcelación de otros condenados por delitos de lesa humanidad presentados en los últimos días a raíz de la pandemia, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Guillermo Costabel y Sabrina Namer sostuvieron que en los penales se tomaron medidas preventivas y, en el caso particular del represor de 90 años, está alojado en el Hospital Penitenciario donde "no corre peligro de contagio", concluyeron.

El Tribunal requirió al Servicio Penitenciario Federal que haya un refuerzo en materia de salud en todos los penales en el caso de detenidos considerados dentro de grupos de riesgo.

"Hasta el momento no se ha presentado entre la población carcelaria ningún caso de contagio", por lo cual la suposición de riesgo es "conjetura", agregó el fallo.

"La mera invocación por parte de la defensa de encontrarse su pupilo dentro de la población de riesgo no puede constituir un argumento de entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro", concluyeron los jueces.

La Cámara Federal porteña rechazó ayer con argumentos similares excarcelar al detenido ex policía federal Mario Sandoval, procesado con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad y extraditado desde Francia en diciembre pasado.