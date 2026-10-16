Según la información publicada en el sistema judicial, los bienes se encuentran actualmente en poder de la Fuerza Aérea. Cada lote cuenta con la identificación del lugar donde está depositado y una descripción de su estado, datos que permiten a los interesados conocer las condiciones generales de los elementos ofrecidos.

La plataforma de subastas judiciales online fue creada por la Corte Suprema en 2025, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y busca transparentar los remates, ampliar el acceso de los interesados y garantizar el anonimato de los postores.

Además, la herramienta permite participar desde distintos puntos del país sin recurrir a intermediarios. La incorporación de los bienes de Austral Construcciones al sistema se enmarca en el proceso judicial de quiebra de la compañía y habilita su venta mediante el mecanismo digital del máximo tribunal.