Los bienes de la empresa de Lázaro Báez se ofrecen en la plataforma online de la Corte Suprema, con precios base desde $2,2 millones.
Camionetas, utilitarios y módulos habitacionales que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes se ofrecen en distintos lotes, con precios base que van desde los $2.200.000.
La medida forma parte de un incidente del proceso de quiebra de la constructora, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 28, y en ese marco, una serie de activos fue enviada al área de subastas judiciales online del máximo tribunal para su venta.
Entre los vehículos disponibles figuran seis camionetas Chevrolet S10, con precios iniciales desde $2.200.000. También se ofrecen una Mercedes-Benz Sprinter, con una base de $5.100.000, y una Renault Master, cuyo precio de partida fue fijado en $7.200.000.
La subasta incluye además 11 módulos Tecnimet que funcionaban como obradores al costado de rutas. Las unidades fueron distribuidas en dos lotes: uno compuesto por cuatro módulos y otro por los siete restantes.
Según la información publicada en el sistema judicial, los bienes se encuentran actualmente en poder de la Fuerza Aérea. Cada lote cuenta con la identificación del lugar donde está depositado y una descripción de su estado, datos que permiten a los interesados conocer las condiciones generales de los elementos ofrecidos.
La plataforma de subastas judiciales online fue creada por la Corte Suprema en 2025, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y busca transparentar los remates, ampliar el acceso de los interesados y garantizar el anonimato de los postores.
Además, la herramienta permite participar desde distintos puntos del país sin recurrir a intermediarios. La incorporación de los bienes de Austral Construcciones al sistema se enmarca en el proceso judicial de quiebra de la compañía y habilita su venta mediante el mecanismo digital del máximo tribunal.
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