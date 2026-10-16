Santilli advirtió sobre el regreso del kirchnerismo ante el reclamo de obra pública

Llaryora señaló que los mandatarios también conversaron sobre los posibles efectos del fenómeno climático conocido como Súper Niño. “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas”, afirmó.

El gobernador cordobés agregó que, además de mantener una economía ordenada, considera necesario avanzar en infraestructura y desarrollar un plan industrial.

Axel Kicillof, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Elías Suárez participaron de una cumbre en el CFI, donde reclamaron un plan federal de infraestructura.

Antes de participar de la cumbre, Santilli vinculó una eventual victoria de Kicillof con posibles cambios en las políticas económicas y de seguridad, anticipando el regreso de los cortes de rutas y los piquetes, cambios en la distribución de la coparticipación y conflictos por la ocupación de tierras.

También hizo referencia a las inversiones energéticas en Neuquén y Río Negro, a las retenciones agropecuarias y a la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe. En relación con la actividad minera, planteó interrogantes sobre el futuro de las inversiones en Salta.

El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja con mandatarios provinciales que, según sus palabras, “creen en un país distinto” y buscan atraer inversiones y generar empleo.

El encuentro también expuso las distintas miradas sobre el papel del Consejo Federal de Inversiones. Mientras los gobernadores destacaron su financiamiento y asistencia técnica, sectores del oficialismo libertario cuestionan al organismo y lo describen como una estructura de poder político de las provincias.

Según la información publicada sobre la reunión, desde el entorno del gobernador entrerriano señalaron que no se abordó la agenda nacional del Congreso y que las negociaciones con la Casa Rosada se desarrollan de manera individual.