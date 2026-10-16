Santilli advirtió sobre el regreso del kirchnerismo ante el reclamo de obra pública

Axel Kicillof, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Elías Suárez participaron de una cumbre en el CFI y coincidieron en la necesidad de un plan federal de infraestructura. Antes del encuentro, Diego Santilli cuestionó una eventual llegada de Kicillof al poder.
Los gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero reclamaron un plan federal de infraestructura durante una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que también se abordaron los problemas logísticos y el impacto de las condiciones climáticas. El encuentro se realizó un día después de una jornada de negociaciones en el Congreso, en la que el oficialismo nacional consiguió frenar una sesión especial con el respaldo de mandatarios aliados.
Antes de que se produzca la reunión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtió sobre las consecuencias que, según su visión, tendría un eventual regreso del kirchnerismo al Gobierno. En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo: “Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, en referencia a una posible victoria electoral de Axel Kicillof.
Justamente Kicillof, con Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Elías Suárez compartieron la mesa de apertura de la Cumbre Federal de Logística, organizada en el ámbito del CFI. Los mandatarios coincidieron en que las deficiencias de infraestructura encarecen el traslado de productos y reducen la competitividad de las economías provinciales.
Durante la jornada, los gobernadores insistieron en que la Nación debe impulsar un plan federal que permita mejorar las conexiones y acompañar la actividad productiva. El reclamo por la obra pública atraviesa a distintas administraciones provinciales desde el inicio de la gestión de Javier Milei, que redujo la participación del Estado nacional en el financiamiento de proyectos de infraestructura.
Llaryora señaló que los mandatarios también conversaron sobre los posibles efectos del fenómeno climático conocido como Súper Niño. “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas”, afirmó.
El gobernador cordobés agregó que, además de mantener una economía ordenada, considera necesario avanzar en infraestructura y desarrollar un plan industrial.
Antes de participar de la cumbre, Santilli vinculó una eventual victoria de Kicillof con posibles cambios en las políticas económicas y de seguridad, anticipando el regreso de los cortes de rutas y los piquetes, cambios en la distribución de la coparticipación y conflictos por la ocupación de tierras.
También hizo referencia a las inversiones energéticas en Neuquén y Río Negro, a las retenciones agropecuarias y a la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe. En relación con la actividad minera, planteó interrogantes sobre el futuro de las inversiones en Salta.
El funcionario afirmó que el Gobierno trabaja con mandatarios provinciales que, según sus palabras, “creen en un país distinto” y buscan atraer inversiones y generar empleo.
El encuentro también expuso las distintas miradas sobre el papel del Consejo Federal de Inversiones. Mientras los gobernadores destacaron su financiamiento y asistencia técnica, sectores del oficialismo libertario cuestionan al organismo y lo describen como una estructura de poder político de las provincias.
Según la información publicada sobre la reunión, desde el entorno del gobernador entrerriano señalaron que no se abordó la agenda nacional del Congreso y que las negociaciones con la Casa Rosada se desarrollan de manera individual.
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