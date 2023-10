Revelaron que Sofía Clerici está registrada en la categoría más baja del monotributo

La denuncia, que fue realizada en Lomas de Zamora, además de incluir otras en La Plata y Comodoro Py, incluye pedidos de informes a la AFIP, el levantamiento del secreto fiscal de la modelo, entre otras medidas solicitadas.

En la denuncia se consigna que la modelo habría recibido costosos regalos de parte del exfuncionario bonaerense, entre los que se encontrarían relojes y carteras de marcas de alto nivel.

La modelo, según la denuncia, figura como monotributista de la categoría más baja, por lo que no habría podido acceder a ese nivel económico.

Uno de los párrafos de la denuncia alude a una costosa pulsera marca Cartier que la modelo exhibió en redes, similar a una que exhibió en su momento Jésica Cirio, la expareja de Insaurralde.

Por su parte, José Luis Espert denunció también a Insaurralde y a Clerici pero recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini en los tribunales de Comodoro Py.

Insaurralde y Clérici.jpg

“No puede ignorarse que esa costosa pulsera resulta ser exactamente del mismo tipo que la que la flamante exesposa del intendente de Lomas de Zamora exhibía en redes (en donde posee la cuenta verificada @jesicacirio). Por tanto, ambas mujeres compartirían no sólo la misma profesión (a saber, ‘modelo’), sino también un origen común para seleccionar la joyería con que se decoran: Martín Insaurralde”.

”Así también, debe hacerse una investigación profunda sobre los funcionarios aduaneros que intervinieron en el ingreso de Insaurralde y Cleciri al país luego de su viaje de placer a los efectos de establecer si se cumplieron con todas las normas relativas al control de ingreso de las mercaderías exhibidas en las redes sociales por Sofía Clerici, como así también sobre los funcionarios de la AFIP y de la UIF que debían controlar la correspondencia fiscal entre ingresos y egresos de Insaurralde y Clerici dado que ambos mostraban ostensiblemente una vida que no se condice son los ingresos declarados y su posición fiscal”, pidieron al juez.

La denuncia penal fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Virginia María Cornejo, Dina Esther Rezinovsky, José Luis Miguel Lisando Nieri, Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Carlos Raúl Zapata, Ingrid Jetter y Gabriela Mabel Lema.

Por su parte, Jésica Cirio se vio salpicada por el escándalo de Martín Insauralde a raíz del viaje que él encaró con la modelo Sofía Clerici a Marbella.

La conductora de La Peña de Morfi ahora fue denunciada ella en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini por encubrimiento de enriquecimiento ilícito debido al supuesto dinero que recibió como parte del divorcio con Insaurralde.

Qué dice el Código Penal sobre la figura de encubrimiento

El Código penal sobre la figura del encubrimiento, en su Artículo 277, dice que “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. (…) 2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito”.