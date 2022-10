Río Negro: realizaban un rito mapuche y les dispararon gases

El hecho se produjo en horas de la mañana de este lunes, cuando cerca de una quincena de personas se congregó a la vera de la Ruta Nacional 40 para realizar un ancestral rito para fortalecer tanto al rewe (sitio sagrado para los mapuches) como a la machi Betiana Ayelén Colhuan, que se encuentra detenida tras el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Antes del comienzo del willipun, la ceremonia en cuestión, una granada de gas lacrimógeno cayó en medio del grupo, lo que generó una serie de insultos hacia los uniformados.

Embed

"A la mañana fuimos a hacer un willipun, una ceremonia, frente a la comunidad, frente al lago, y desde arriba de la comunidad que está con guardia nos tiraron con gases lacrimógenos", relató el referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo.

El dirigente comunitario explicó en declaraciones radiales que "hay que hacer esa ceremonia para que el rewe, el sitio sagrado de la machi, no pierda su fuerza y para que no le afecta a la machi también". "No pudimos entrar al territorio, pero lo hicimos frente al lago", destacó.

FevKVdgXoAYD1ey.jpg Río Negro: nuevos incidentes en Villa Mascardi.

El incidente quedó registrado en un video que rápidamente circuló por redes sociales. Pasado el mediodía, un grupo de referentes mapuches con banderas ingresaron a la feria del evento Bariloche a la Carta que se realiza en el Centro Cívico.

El werken (vocero) del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, denunció al Gobierno nacional por el operativo dispuesto en Villa Mascardi y consideró que la actuación implica un "crimen de lesa humanidad".