Rodríguez Larreta: "Lo garantizo, voy a bajar la inflación"

"La inflación es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente no llega al fin de semana, no le alcanza el sueldo. Cada día el sueldo vale menos. Además, hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días sale el doble o el triple. Lo garantizo, voy a bajar la inflación", aseguró el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio.

Y agregó: "No es una sola medida, tenemos varias con las que estamos trabajando en detalle. La Argentina no puede seguir gastando más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar con eso".

Rodríguez Larreta aseguró que Argentina "no puede depender del dólar" para afianzar la economía y aseguró que exportando más "se acaba el problema" de la moneda estadounidense que tanto hace variar los precios con su cotización.

"Es un tema que tenemos que encararlo y rápido", remarcó el funcionario.

Este anuncio de bajar la inflación se suma a las medidas que viene anticipando Rodríguez Larreta para su posible gestión presidencial, como la quita de retenciones a las economías regiolanes.

Además, Rodríguez Larreta envío días atrás, y finalmente se terminó aprobando en la Legislatura porteña, el proyecto para quitar el impuesto a las tarjetas de crédito que había sido implementado cuando el Gobierno Nacional le sacó a la Ciudad fondos de las coparticipación que eran destinados a la Seguridad.