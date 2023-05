Rodríguez Larreta quiere debatir con Cristina Kirchner

En declaraciones radiales, Larreta explicó las razones por las que quiere tener un debate con la ex jefa de Estado. "Me gustaría debatir el fracaso que han tenido en este gobierno", comentó el precandidato del PRO. Y luego señaló sobre la gestión del Frente de Todos: "No puede ser que hayan cerrado las escuelas y abierto las cárceles. Se les fue de la mano la inflación. Mucho para debatir tendría con Cristina Kirchner".

Larreta fue consultado también acerca de si está en condiciones de derrotar a la vicepresidenta en una posible disputa electoral. Y en ese momento, consideró: "La gente quiere un cambio en el país, no da más. El gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández fracasó".

"Los argentinos ya decidieron que vamos a cambiar. Será un cambio profundo en el que vamos a bajar la inflación, a relacionarnos con el mundo entero, a volver a la educación de calidad, a luchar a muerte contra las mafias de la droga, a recuperar el trabajo, el valor del esfuerzo y del estudio”, puntualizó el jefe de Gobierno.

La situación económica del país

Por otra parte, Rodríguez Larreta analizó la dinámica inflacionaria que atraviesa el país en la actualidad. "Hay mucha gente que no pudo pagar el alquiler. Es dramático tener que cambiar a los hijos de escuela. La gente va al supermercado y el changuito es cada vez más chico", opinó.

En esa línea, el alcalde porteño prometió "ir a fondo contra la inflación". Y añadió: "Las familias argentinas deben tener un salario digno que no se les escape entre las manos cada día que pasa en el mes. Todos salen corriendo a hacer compras, porque el día 20 ya no les sirve el sueldo".

Rodríguez Larreta, junto a María Eugenia Vidal

Al margen de su intención de debatir con Cristina Kirchner, el precandidato del PRO se reunió este sábado con María Eugenia Vidal, luego de que la diputada y ex gobernadora bonaerense anunciara su decisión de no ser postulante en las próximas elecciones.

"Café con tostadas para un nuevo desayuno de trabajo entre amigos. Buen sábado!", posteó Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter, junto a una foto donde a ambos se los ve sonrientes.

Embed Cafe con tostadas para un nuevo desayuno de trabajo entre amigos. Buen sábado! pic.twitter.com/eMTrEsYi86 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 6, 2023

Vidal anunció el último jueves que no será precandidata presidencial por JxC y afirmó que "seguirá trabajando" por la "unidad" de la coalición opositora.

"Mi decisión es no competir, esta vez, para la candidatura a la presidencia", ratificó en una entrevista televisiva, en la que afirmó que debe "facilitar la renovación" en JxC y que su lugar hoy "es la unidad y acompañar al equipo".

Tras la declinación de Vidal, se agudizó la tensión en la Ciudad entre Larreta y la otra presidenciable del PRO, Patricia Bullrich: mientras el jefe de Gobierno sigue respaldando la postulación de su ministro de Salud, Fernán Quirós para su sucesión en el territorio porteño, Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri apoyan a Jorge Macri, con lo cual deberían disputar una interna en PASO del 13 de agosto.