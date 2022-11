Rodríguez Larreta: "Todavía falta mucho para hablar de candidaturas"

"El gran desafío en la Argentina es trazar políticas que se sostengan en el tiempo esté quién esté en el gobierno. Los países que salieron adelante de crisis peores que la nuestra fue porque lograron trazar un plan y mantenerlo 20, 30 años seguidos", dijo el funcionario por CNN Radio.

Y agregó: "España, con el Pacto de la Moncloa o Israel, que tenía cinco veces más inflación que nosotros son ejemplos que han podido salir adelante".

Sobre su posible postulación para la presidencia en 2023, Rodríguez Larreta comentó: "Todavía falta mucho para hablar de candidaturas. En la reunión que tuvimos el martes no hablamos de eso".

Además, remarcó que en 2023 ve a todos los candidatos de Juntos por el Cambio "trabajando para sacar el país adelante".

“Hay 7% de inflación y 40% de pobreza. Los argentinos no llegan a fin de mes y en el Gobierno se siguen peleando. El asado cuesta 1300 pesos en el súper. El kilo de pan está 500 pesos", criticó el funcionario sobre la actualidad de la economía del país.

A su vez, Rodríguez Larreta fue consultado sobre los conflictos internos entre los candidatos de su partido, y reconoció: "Es la imagen que se da y no es buena. Yo no me engancho nunca en discusiones internas. Ahora la realidad es que no hay ningún riesgo en nuestra unidad".

De esta manera, la reunión que mantuvieron referentes del espacio días atrás en un hotel porteño suavizó la relación entre ellos, en la recta final para definir a los precandidatos hacia el 2023.