Rodríguez Simón se entregó a la Justicia

Se presentó ante la justicia luego que jueza federal María Romilda Servini lo declaró en rebeldía al diputado del Parlasur Fabian "Pepín" Rodríguez Simón (Cambiemos), ordenó su captura nacional e internacional, dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios, indicaron fuentes judiciales.

La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del Gobierno de Mauricio Macri contra el Grupo Indalo, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encuentra en Uruguay y que no iba volver al país para prestar declaración indagatoria.

La entrega Rodríguez Simón la informó Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su cuenta de twitter.

https://twitter.com/Gregoriodalbon/status/1395141351889641473 SE ENTREGÓ PEPÍN — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) May 19, 2021

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto criticó a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, ex asesor de Mauricio Macri, por pedir asilo político en Uruguay y dijo que "cuando uno considera que es inocente tiene que presentarse ante la Justicia y no convertirse en un preso político cuando no lo es".

"No comparto eso", sostuvo el integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) el pasado martes por la noche respecto de Rodríguez Simón, sobre quien ahora pesa una orden de captura internacional por una causa en la que está acusado formar parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En declaraciones a la señal A24, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri señaló: "Si vos considerás que sos inocente tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada se va a caer. Lo que no podés hacer es convertirte en un preso político cuando no lo sos".