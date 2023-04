Rusia: Manifestación en apoyo a la soberanía argentina en Malvinas

Los manifestantes arribaron el sábado a la sede diplomática británica en autobuses de dos pisos de icónico tipo londinense, con carteles en sus laterales con la leyenda "Malvinas Day".

Allí desplegaron un enorme cartel con la leyenda "Putos ingleses - No olvidaremos la afrenta de Malvinas", en español, al tiempo que coreaban "Malvinas Argentinas" (también en español) y consignas contra el Reino Unido.

En otra de los carteles ubicados frente a la Embajada británica, se podía leer "We Whill help you recover any island - Experience since 1783" ("Te ayudamos a recuperar cualquier isla - Experiencia desde 1783"). Esta fecha hace referencia a derrota que Catalina la Grande le ocasionara al Imperio otomano que debió entregarle la península de Crimea.