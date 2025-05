Salta: triunfo del gobernador Gustavo Sáenz en la provincia

Sáenz celebró la victoria en las elecciones legislativas de este domingo y destacó que le hubiese "encantado ganar los 12 senadores" en juego, ya que en la capital provincial se impuso La Libertad Avanza (LLA) y la banca fue para el libertario Roque Cornejo.

"En los grandes centros urbanos las elecciones son más complicadas", sostuvo Sáenz sobre la victoria de LLA en la capital salteña.

El gobernador brindó un discurso conciliador y con fuerte tono federalista, reconociendo el avance opositor en la ciudad de Salta pero reivindicando la contundente victoria del oficialismo en el resto de la provincia.

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, reivindicó el triunfo en el interior: "Si de 12 senadores ganamos 11 creo que ganamos, y si de 30 diputados ganamos 20, creo que también ganamos".

"De 11 senadores ganamos 10, y de 30 diputados ganamos 20", afirmó Sáenz, acompañado de los principales candidatos y referentes del frente gobernante.

Durante su mensaje, el mandatario felicitó a los diputados electos Guillo Kripper, Flavia Royón, Gastón Galíndez y Navarro, y también hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas:

"Invito a los siguientes que van a entrar ahora a representar a Salta, que trabajemos juntos. Primero está Salta y después los salteños."

En relación a los resultados en la Capital, donde Roque Cornejo de La Libertad Avanza se impuso en la senaduría, Sáenz fue enfático: "Felicito al senador por Capital, porque así debe ser, independientemente de que hace más de una hora denunciaba fraude. Una vez más, el voto electrónico demostró que funciona. Yo perdí, me caía y me levanté, no lloré."

También tuvo palabras duras hacia el justicialismo intervenido a nivel nacional, que no logró obtener representación: "Agradecer al PJ intervenido, que a un mes de la elección no sacaron ni un diputado."

Por último, Sáenz volvió a insistir con su visión federalista, recordando que el 42% del padrón provincial está en la Capital, pero que su compromiso sigue siendo con toda la provincia:

"La mitad de la provincia que elegía sus candidatos se vistió de los colores que nos protegen, que es el poncho de los salteños. Yo he demostrado a nivel nacional que he acompañado a todos los presidentes, porque entendí que las elecciones son el resultado de la voluntad popular."

Con este mensaje, el gobernador busca cerrar una elección polarizada con una convocatoria amplia, apelando a la construcción de consensos y al respeto por el voto de los salteños.

En la categoría de diputados provinciales en la capital provincial, La Libertad Avanza obtuvo el 34,10% de los votos, equivalentes a 89.365 sufragios, y se aseguró seis bancas en la Cámara baja. En segundo lugar quedó el oficialista Frente Unidos por Salta, que alcanzó el 16,79% (43.994 votos) y logró dos bancas. En tercer lugar, el Frente Vamos Salta consiguió dos bancas con el 11,68% de los votos. Ambos son oficialistas.

En esa categoría de diputados, Flavia Royón, figura clave del oficialismo, quedó relegada al tercer lugar. La caída fue un fuerte revés para el espacio que esperaba un respaldo mayor del electorado.

A pesar del resultado adverso, Royón logró asegurarse una banca en la Cámara de Diputados, al igual que Gastón Galíndez, gracias al sistema de distribución proporcional. Sin embargo, el festejo fue sobrio y contenido, lejos del clima de triunfo que se anticipaba semanas atrás.

En la categoría de senadores, el candidato liberal Roque Cornejo de La Libertad Avanza obtuvo una clara ventaja con el 35,04% de los votos, consolidando el avance del espacio a nivel provincial. Le siguió el oficialista Bernardo Biella, de la Alianza por la Unidad de los Salteños, con el 30,57%. Mucho más relegado, en tercer lugar se ubicó Guido Giacosa, del Frente Justicialista Salteño, con apenas el 6,53%.