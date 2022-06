“Por un lado le tengo que agradecer a Rodolfo Eiben (interventor del Partido Demócrata), que me ofreció (participar), es un honor, un gusto, por una cuestión de recuerdos de mi abuelo, de mi viejo, del partido demócrata dije que sí, pero la política no es lo mío, por eso me bajé, no por otra cosa”, sostuvo el humorista.

“Ya he laburado demasiado en mi vida, estos años que me quedan quiero que sean de tranquilidad, de disfrutar y hacer algún show”, detalló en diálogo con Cadena 3. “A mí no me gusta el kirchnerismo, quizás me seducía sacarle votos al kirchnerismo”, agregó.

Álvarez pasó apenas un día como candidato y eso le sirvió para repensar si realmente ese era su destino, más allá de que el Partido Demócrata es parte de su vida desde siempre, ya que su abuelo fue el fundador y él está afiliado desde los 18 años. “No conozco personalmente a Milei. Mi charla fue con el precandidato a gobernador de Córdoba y él me convenció”, había declarado ayer.

Rodolfo Eiben, presidente del Partido Demócrata, habia anunciado a través de sus redes sociales la "posible" incorporación del cómico cordobés como precandidato.

"Le dije a Rodolfo: 'Te pido mil disculpas, pero me voy a bajar porque creo que no es lo mío'", contó Álvarez durante el reportaje. El dirigente demócrata cordobés aún no informó de la baja a través de su cuenta de Twitter.

El cómico cordobés contó que su familia, su abuelo y su padre, estuvieron vinculados a la historia del Partido Demócrata de Córdoba y expresó que fue un "honor" el ofrecimiento.