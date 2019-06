Sebastián Casanello derivó escuchas de Lázaro Báez a Guillermo Marijuan

El empresario detenido dice esa frase en la grabación telefónica difundida el pasado domingo en el programa Periodismo para Todos, que se emite por Canal 13 y conduce Jorge Lanata, donde consideran que la declaración apunta al ex mandatario y a una prueba de que Báez era su testaferro.

Casanello, quien está a cargo de la parte de la causa por la llamada "ruta del dinero K" aún no elevada a juicio oral, resolvió delegar al fiscal del caso, Marijuán, las "averiguaciones" relativas a la "noticia" sobre los dichos de Báez.

Verificaciones

El fiscal había pedido la semana pasada, al igual que la Unidad de Información Financiera, que el magistrado ordenase verificar la existencia de esa escucha y en caso positivo pidiera su envío al juzgado de los tribunales federales de Retiro.

"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre", afirmó primero Báez al hablar desde la cárcel con una mujer no identificada. En la misma escucha, luego expresó: "Y no lo supe administrar, quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara".

Presuntamente la grabación de la conversación es legal, ya que fue a raíz de una orden del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien resolvió intervenir el teléfono público del penal de Ezeiza donde está preso el empresario, en el marco de una causa por narcotráfico que se sigue a otro detenido, Mario Segovia.

La parte central de la causa por lavado de activos en la que están procesados Báez y sus cuatro hijos ya es sometida a juicio oral, pero Casanello aún conserva el remanente de la investigación vinculado a otros sospechosos, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta el momento, la actual senadora nacional tiene falta de mérito, lo que significa que la justicia considera que no hay pruebas suficientes para procesar ni para sobreseer, hecho por el cual el proceso sigue bajo investigación.

Por todo esto, Casanello ordenó meses atrás nuevas medidas de prueba solicitadas por la Cámara Federal porteña al confirmar esa falta de mérito.

Asimismo, Marijuán y la UIF sostienen que, en caso de comprobarse la existencia de esa escucha y se determine su legalidad, sería una prueba más para demostrar que Báez era testaferro de la familia Kirchner.