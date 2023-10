Según Carlos Fara, este debate fue "más agudo pero sin un claro ganador"

Este debate fue más picante, sin lugar a dudas. Estuvieron mucho más agudos. Cuando tuvieron que ser propositivos también me parece que estuvieron mejor. Schiaretti, lo mismo de siempre. Bregman generó algunas frases picantes. Pero el discurso de la izquierda después se agota. Massa más astuto para ser muy propositivo todo el tiempo para devolverle los golpes a Bullrich. Y creo que supo salir bien de las situaciones en donde lo querían encerrar. Milei fue a buscar de vuelta un empate y claramente no se destaca en esto. Estuvo poco preciso, no estuvo hábil. De todas maneras no gana, pero no pierde votos. Y Bullrich, como decíamos, claramente estuvo mucho más afinada. Quizá excesiva en pegar a diestra y siniestra, sobre todo a Massa, y de a ratos se volvió un tanto reiterativa. Sigue cometiendo algunos errores, como el autoelogio, pero digamos, estuvo mejor. No creo que este debate modifique la intención de voto. Nadie sacó ventaja ni hubo un claro ganador.