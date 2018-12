"Niego haber tenido, respecto de la denunciante, una situación como la que se ha denunciado y es bueno decirlo: no he sido formalmente notificado, sino que he tomado conocimiento por los medios de comunicación", leyó el legislador.

Luego prosiguió: "Hago saber que, de tomarse conocimiento de la denuncia, he realizado las acciones necesaria poniéndome a derecho ante la Justicia. Le hago saber expresamente que pongo a disposición de este cuerpo que integro mis fueros como Senador de la Nación"

Ayer, el fiscal federal Federico Delgado lo imputó junto a sus colaboradores tras la denuncia que realizó una empleada del Congreso de la Nación por presunto abuso sexual cometido en el palacio legislativo entre 2016 y 2018.

El funcionario judicial, además, invitó al legislador a entregar su teléfono celular con el fin de peritarlo ya que por sus fueros la Justicia no lo puede secuestrar.

Tras la alocución del pampeano, Norma Durango, representante de la comisión de la Banca de la Mujer, tomó la palabra y realizó un pronunciamiento reivindicando la lucha de las mujeres contra la cultura machista, aunque sin mencionar el caso puntual de Marino.

"Las mujeres de este Senado queremos hacer oír nuestra voz ante situaciones que vulneran nuestro derecho. Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas, acosadas, prostituidas y explotadas. Nos relevamos contra la violencia sexual y asistimos, conmovidas, al relato de todas aquellas que hablan de su vida, de sus dolores", dijo Durango.

"Ya no nos callamos más, gritamos todas y las historias se multiplican. Nosotras, las mujeres de este Senado, decimos: ¿hasta cuándo? Nosotras interpelamos a los varones para que reflexionen sobre su actitudes, lo dijimos antes y lo reiteramos hoy: deben revisar sus masculinidades", sostuvo.

Además, durante la tarde se debatirá la “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las personas trabajen en alguno de los tres poderes del Estado.