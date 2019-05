Sica criticó la huelga: "Los sindicalistas están pensando en el cierre de listas"

"El paro tiene que ver con posiciones políticas de los sindicalistas, que están preocupados por el cierre de listas y por esa esta movida que afecta a los verdaderos trabajadores", aseguró el titular de la cartera de Producción.

"Lamentablemente muchos sindicalistas están pensando en la carrera electoral y usan el paro como una plataforma política, sin importar que los trabajadores queden como rehenes de sus posturas", agregó en diálogo con TN.

Además, el funcionario sostuvo que la medida “no se entiende”, sobre todo teniendo en cuenta que esta semana se cerraron paritarias con varios sectores, entre ellos con el gremio de los mercantiles que tiene la mayor cantidad de agremiados del país.

De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Hacienda el paro genera que la economía argentina deje de producir por unos 40.000 millones de pesos en el día, el equivalente al 0,22% del Producto Bruto Interno (PBI). De acuerdo a la cartera que conduce Nicolás Dujovne, la industria es la que más perjudicada, con más de $ 8100 millones, o 20% de la pérdida total; seguido por el comercio y las actividades inmobiliarias.

ADEMÁS:

Moyano: "El paro ha sido muy efectivo y con mucha adhesión"

Informe: los cinco paros nacionales en la era Macri

Respecto a la situación de los trabajadores, Sica consideró que al no poder movilizarse, “están perdiendo el día, están perdiendo el presentismo y en muchos casos les descuentan de las vacaciones. También pensamos en la frustración que genera en aquellos pequeños comercios que hoy no pueden abrir o no tienen la movilidad para ir”.

"Ya salimos de la crisis del año pasado, que nos afectó mucho por el complejo marco internacional. Ahora comienza a observarse una deceleración de los precios y esperemos seguir creciendo", concluyó Sica.