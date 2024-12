Sin Presupuesto ni Ficha Limpia, comenzaron las sesiones extraordinarias en el Congreso/ Por Candelaria de la Sota

Entre ellos, la reforma política y la eliminación de los fueros, que en las últimas horas cobró notoriedad tras el caso del senador Edgardo Kueider que fue detenido en Paraguay tras ingresar a ese país con más de 200.000 dólares que no había declarado.

La convocatoria a las extraordinarias llegó poco después de que Martín Menem fuera reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. El temario completo incluye la reforma electoral (incluyendo la eliminación de las PASO y la reformulación del financiamiento de partidos políticos), juicio en ausencia, ley antimafia, reforma de los fueros de la política y viajes del presidente.

Luis Caputo Luis Caputo iniciará formalmente hoy jueves su nutrida agenda en el G20.

Para Caputo, lo importante es el "ancla fiscal"

De hecho, fue el propio ministro de Economía Luis Caputo el encargado de relativizar el hecho de que el Presupuesto 2025 no haya sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias para el Congreso. “Preferiría que pase (el Presupuesto) porque es una buena señal institucional pero si para que pase eso hay que arriesgar el ancla fiscal, que es lo más importante en nuestro modelo, no vale la pena”, aseguró "Toto".

Los radicales disidentes quieren Presupuesto

Cuando se confirmó que el Gobierno no había incluido ni Ficha Limpia ni el Presupuesto, comenzaron las protestas en la oposición. Los radicales que dejaron el bloque de la UCR y formaron el bloque de Democracia para Siempre, fueron los primeros en enviar un comunicado exigiendo que se incorpore el Presupuesto en el temario.

"No nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias", señala el comunicado de la bancada que conduce Pablo Juliano y que está referenciada en Facundo Manes y Martín Lousteau.

El diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, fue tajante: ”Desde el radicalismo auténtico, no vamos a asistir a las comisiones ni a la eventual sesión que pueda convocarse, hasta tanto el Poder Ejecutivo no mande el Presupuesto en las sesiones extraordinarias ”, dijo.

Incluso dentro del bloque de la UCR -que conduce Rodrigo De Loredo- algunos legisladores ya se animaron a cuestionar la postura del Ejecutivo de no incluir el Prespuesto en el temario de las sesiones extraordinarias.

"La sociedad quiere que discutamos Ficha Limpia, Reforma Sindical y Presupuesto equilibrado. Si no están dispuestos a discutir los cambios que el país necesita, muchos de nosotros no vamos a acompañar esa pantomima", dijo Martín Tetaz, radical del bloque que más acompaña al Gobierno en distintas medidas.

Hace rato que algunos legisladores vienen amagando con no dar quórum al Gobierno para tratar los proyectos que pretende la gestión de Javier Milei.

“Eliminar las PASO y cambiar los requisitos para ser candidato (“ficha limpia”) son dos reformas a la ley electoral 26.571. En extraordinarias, si se habilita el trámite para una, también para la otra”, señaló el diputado Luciano Laspina.

No son pocos los legisladores que consideran que no incluir en el temario de extraordinarias el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2025 resulta “una falta de respeto a toda la sociedad”. Y amenazan con no dar quórum cuando el Gobierno pretenda que se traten los demás temas incluidos. Habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas. Pero en el Gobierno no están dispuestos a ceder ni un milímetro en esta negociación.