Solá: "En Venezuela está en duda la democracia"

"En Bolivia hubo golpe; en Venezuela está en duda la democracia; la elección en Uruguay es un cabeza a cabeza, está abierta", expresó en declaraciones a Radio La Red.

Solá reconoció que en Venezuela “hay medio censurados”, aunque aclaró “hay libertad de expresión pero en un clima complicado”.

En tanto, el diputado ratificó que en Bolivia hubo "un golpe de Estado" y agregó que "Argentina debió darle asilo a Evo Morales, porque su vida corría peligro y por ser un país hermano".

"No creo que Evo Morales venga al país en la asunción de Alberto Fernández. Lula dijo que tampoco vendría, y en mi opinión, es acertado. Es una reunión de países, no de amigos", agregó.

Por último, destacó que se buscará tener una buena relación con Estados Unidos. “Vamos a buscar la mejor relación posible con los Estados Unidos. Tratar de no tener problemas y de no inventar problemas. No vamos a ideologizar ninguna relación externa”, aseguró Solá.