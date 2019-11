Surgen algunos nombres del gabinete de Axel Kicillof

Ya preparan el paquete de leyes que acompañarán al Presupuesto para las sesiones extraordinarias y apuestan a una negociación ‘integral’ con Nación antes que un reclamo urgente por el Fondo del Conurbano que supo pelear María Eugenia Vidal.

ADEMÁS:

Alberto Fernández recibió a la cantante y activista Patti Smith

Cerca del gobernador sostienen que la transición con la administración de la gobernadora Vidal va por el buen camino. Que sí hay números que preocupan, como los $8144 millones de rojo del Banco Provincia por la promoción del 50% de descuento para clientes que no privilegió acuerdos previos con los supermercados. Con todo, en los últimos días hubo intercambios vìa Whatsapp entre la gobernadora y su sucesor.

Otro punto de discordia es la caja que heredará el futuro mandatario. En La Plata hoy aseguran que dejarán fondos para pagar los sueldos y aguinaldos a los empleados públicos bonaerenses en diciembre. ‘El problema es que hacemos con el resto de las obligaciones, como pago a proveedores. Hay obras de infraestructura frenadas hace meses, como rutas’, dispara un estrecho colaborador de Kicillof.

En enero la Provincia tendrá el primer vencimiento de deuda externa: unos 500 millones de dólares que serán solventados con auxilio del estado nacional.

El gobernador electo planea durante el verano pasar tiempo en la Residencia oficial, en La Plata, que según le aseguraron en la actual gestión ‘está habitable’, y durante el resto del año intentará estar el mayor tiempo posible en la capital provincial. Pero en principio no planea mudarse a la provincia para no contrariar la rutina de sus hijos que asisten al colegio en el barrio porteño de Colegiales. Entonces algunos días de la semana podría atender en las oficinas porteñas del BAPRO, en el centro porteño, o en la Casa de la Provincia, a dos cuadras del Congreso.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, los principales colaboradores de Kicillof son Augusto Costa, ex secretario de Comercio y vicepresidente de Vélez Sarfield, que podría ir a Economía, Carlos Bianco, el chofer del Clío de la capaña y alumno suyo en la Universidad de Quilmes, sería ministro de Gobierno o jefe de Gabinete.

ADEMÁS:

"Habría que excomulgar al presidente que legalice el aborto"

En prensa estaría su histórica vocera Jesica Rey, en Agroindustria, Javier Rodríguez y el también economista Juan Cuattromo, el segundo de Alejandro Vanoli en el Banco Central durante la etapa kirchnerista, también podría integrar el equipo económico provincial. En Seguridad hoy está asesorando por Santiago Pèrez Temal. Cerca del mandatario electo, sostienen que en esta área no proseguirá el actual relato oficial de ‘la lucha contra las mafias’ pero sí intentarán bajar los índices delictivos.

‘Axel no quiere confirmar los nombres para que no los desgasten como hicieron con Bianco. Así se mantendrá hasta lo más cerca del 10 de diciembre que pueda’, dijo una fuente cercana al economista, refiriéndose al conductor del Clio y ex funcionario de Cancillerìa, que mantuvo reuniones con Federico Salvai, jefe de gabinete bonaerense, para ultimar detalles del traspaso de gobierno.

El equipo que hoy planifica junto a Kiciloff desde las oficinas de la calle Piedras, a solo 6 cuadras de Casa Rosada, ‘va estar involucrado’ en el futuro gabinete. Son parte del equipo del que se supo rodear desde que comenzó su carrera universitaria en la Universidad de Quilmes y en la UBA. ‘Se va a meter en la economía’, avisan cerca del mandatario electo. A diferencia de la actual administración bonaerense, no habrá un reclamo formal a Naciòn para actualizar el Fondo del Conurbano, que Vidal había recuperado parcialmente a consecuencia del ulterior Pacto Fiscal. ‘Se tiene que dar todo en una negociación integral. Porque si Naciòn llega a invertir mÓs en viviendas o obras de saneamiento puede ser útil también’, explican en el entorno del ex ministro de Economía.

Justamente esta semana se conoció la intención de varias provincias de reclamar a Naciòn una revisión en el Pacto Fiscal rubricado en 2017 y 2018 que promueve una baja de impuestos, entre otras medidas, que vienen afectando la recaudación de las arcas de los distritos. ‘El Pacto Fiscal no le sirvió a nadie’, sostiene la fuente consultada que insiste en una ‘negociación conjunta con la Naciòn’, por la que Kicillof y Alberto Fernández ya están dando los primeros pasos.

Otro desafío que tendrá la futura administración es la constitución del ente bipartito con la Ciudad para definir las tarifas eléctricas de 2020 -ya hubo un aumento del 25 por ciento aprobado por Vidal que por ahora estÓ vigente-, por el que hay conversaciones pero tampoco fueron confirmados los directivos.

Apenas asuma, el gobernador enviará a la Legislatura provincial un paquete de leyes que acompañará al Presupuesto, que incluirá leyes impositivas, fiscales y probablemente un endeudamiento.

Para la dura negociación en la Legislatura, donde Juntos por e Cambio mantendrá mayoría en el Senado y un importante caudal en Diputados, el futuro gobierno contará con dos espadas de estrecha confianza. En el Senado, la kirchnerista Teresa Garcìa y en Diputados, Carlos ‘Cuto Moreno, compañero de militancia en La Plata de Nèstor Kirchner en los ‘70. Una postal de la influencia que tendrá Cristina Kirchner sobre el futuro gobernador, que seguramente se recostará más en la futura vicepresidenta que en el presidente electo.