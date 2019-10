-¿Qué balance realizan tras las PASO?

Estamos muy contentos, no pensábamos que iba a ser tan contundente el resultado, nos quedamos asombrados. Sabíamos que ganábamos a nivel nacional y provincial, pero no pensé que iba a marcarse tanta diferencia. Después del triunfo de las PASO la realidad fue terrible, con las maniobras del gobierno nacional y las medidas poco constructivas para la gente, a pesar de haber leído la elección. A nivel provincial, Vidal no colaboró absolutamente en nada. Por lo menos en la Nación se sentaron y se pusieron de acuerdo en declarar la emergencia alimentaria, aunque el Gobierno no la esté ejecutando, lo que permitiría readecuar partidas, compras directas para solucionar lo urgente. No hubo una sola reacción del gobierno provincial para ayudar a revertir esta situación, lo que creo que eso jugó, lamentablemente, a favor de nosotros, pero en contra de todos los bonaerenses.

-¿Qué opinión tienen en cuanto a la actualidad de la provincia y la gestión de Vidal?

El bonaerense hoy está a la deriva. La salud está colapsada por la gente que se ha quedado sin trabajo, con escuelas donde los niños van a comer y la comida es mala, donde los padres tienen que ir a comedores escolares, situación que ya habíamos erradicado. Vidal pecó de soberbia, creyó que llenando los medios de plata la gente iba a creerle y no se dio cuenta que la gente se está muriendo de hambre y por lo tanto reaccionó el 11 de agosto en las urnas. Ellos creyeron que todo el marketing y el blindaje mediático les iba a dar la posibilidad de continuar a cargo del poder, sin darse cuenta que la gente no come televisión, que no puede comprar alimentos.

-¿Cómo viene trabajando la campaña y qué expectativas tienen de cara al 27 de octubre?

La elección del 27 va a ser más contundente todavía, porque lamentablemente todas las acciones que llevaron a cabo después de las PASO, tanto en el gobierno nacional como en el provincial, fueron agravando la situación de los argentinos. Creo que Axel está muy bien posicionado en la provincia, es una esperanza joven que entiende de economía y la realidad social. Vamos hacia a una victoria, lo que no significa que sea algo que nos de mucha alegría. Aunque gane Alberto o gane Axel, está tan deteriorado todo que por lo menos en los dos primeros años no vamos a ver ninguna medida que se levante. Seguramente veremos cómo se para la destrucción y no cómo crecemos. Tenemos que tener más paciencia de la que tenemos porque va a ser duro.

-¿Y a nivel nacional cómo está posicionado Alberto?

Alberto está demostrando que se puede consolidar una unidad con personas diferentes, de extracciones diferentes, más allá de Unidad Ciudadana, donde también había diferentes actores. Pero creo que gracias a la estrategia de Cristina, Alberto ha logrado que a este frente se sumen más personalidades, más partidos políticos, que no querían a Cristina, pero entendían el mensaje de Alberto.

-¿En caso de ser electo gobernador, cuáles serían las medidas urgentes que tendría que tomar Kicillof?

Axel tendría que declarar la emergencia alimentaria y en salud. Dos herramientas que va a necesitar para poder paliar no solamente el hambre, sino la atención primaria en salud. Para profundizar la matriz productiva de esta provincia Axel pondrá al Banco Provincia como una herramienta de crédito blando para reactivar la producción, las pymes, para generar empleo. Asimismo, va a desplegar una política tarifaria junto a Nación que va a permitir que aquel que está en una situación muy difícil con una pequeña empresa, pueda levantar la cabeza y levantar la capacidad de producción que hoy se ha reducido al 40% de su capacidad. Con una buena política productiva, con la reactivación local, con incentivos en materia tarifaria e impositiva, herramientas de crédito, eso va a ser que no se caigan las empresas. Hay que generar consumo en la gente y a partir de allí, empezar a despegar

-¿Cómo será el trabajo legislativo después del 10 de diciembre?

Hay que trabajar para tener la mayor cantidad de legisladores posibles. A partir del 10 de diciembre entendemos que va a haber muchas sesiones, porque Axel va a necesitar un montón de herramientas para poder gobernar. En la provincia de Buenos Aires no pudimos ponernos de acuerdo, hubo dos sesiones en todo el año y el hambre en la provincia es devastador. Vamos a estar trabajando para que los bonaerenses tengan un poco de tranquilidad y un poco de paz, que no se ven en este momento.