Diario Popular - ¿Qué impulso le dieron los resultados de las PASO?

Matías Lammens - Lo que vemos nosotros también los percibimos antes de las PASO. Esa sensación de efervescencia, de apoyo y cariño. Ahora también y pasó lo de "si vos querés". Hay algo que está pasando en la calle que es hermoso. Es increíble. Y creo que tiene que ver con cómo lo venimos planteando. Una angustia que es la que se vive que se empieza a devenir en esperanza. Y de la esperanza a la alegría. Uno tiene una responsabilidad enorme, muy linda, de ser el portador de esa esperanza.

DP- ¿Por qué cree que el oficialismo cayó tanto en todo el país y en Capital se mantuvo fuerte?

ML - Está claro que ellos han sabido construir una mayoría durante todos estos años, pero esas esas preferencias electorales no son permanentes. Se están reconfigurando todo el tiempo y que el paso de un gobierno tan malo como el de Cambiemos a nivel nacional repercutió en la Ciudad. Lo que claramente está sucediendo es que se están reconfigurando estas preferencias políticas y nosotros tenemos una chance que hace un año era impensada. Esto es porque la gente empieza a notar falencias de la gestión que se vieron evidenciadas ante la crisis económica. Eso empieza a ser una crítica que penetra cada vez más en el electorado porque son más los que se dan cuenta que lo que estamos diciendo es algo absolutamente sensato y que no nos han cuidado ante la crisis.

DP - ¿Cómo piensa que se podría haber contenido esta situación?

ML- Lo primero que se tendría que haber hecho era un plan de desarrollo económico. Recién ahora, después de 12 años, van a presentar un plan de desarrollo económico y fue luego del debate. Esto tiene que ver con lo que venimos planteando desde hace ya un tiempo. Hay que abandonar una política que es municipalista a pasar a tener la responsabilidad que tiene cualquier Gobernador del país. Sobre la salud, sobre la vivienda, la educación y el trabajo. Esa es la principal crítica que tenemos de estos años.

Matías Lammens.JPG Foto: José Brusco / Diario Popular

DP- ¿Qué propone usted entonces en términos económicos?

ML- Hay que tener un plan de protección de Pymes y una secretaría de desarrollo económico que las cuide y las proteja. No solo con exenciones impositivas sino también con créditos. Yo vengo del mundo pyme y sé la importancia de tener crédito. Y después uno de los pasos que puede reconvertir el esquema productivo es el área de ciencia y tecnología. Vamos a crear en Parque Patricios lo que sería un Conicet de la ciudad. No hubo un plan para desarrollar la ciencia en la Ciudad, por ley tienen que invertir 3200 millones de pesos. Por ley. Y este año van a invertir 500 millones de pesos, no hay un plan de desarrollo en esta área. Nosotros vamos a poner en el valor el conocimiento que se produce en Buenos Aires y enfrentar el desafío de que ese conocimiento se trasvase a la industria.

DP- Alberto Fernández, en su proyecto, habla de "federalizar" y darle mayor importancia al interior del país, ¿este plan no le quitaría importancia a Capital Federal en ese caso?

ML - No, yo no creo que eso pase. Buenos Aires tiene una importancia per se. Más allá de las capitales, si la capital incluso estuviera en otro lugar, Buenos Aires tiene una impronta propia y nada va a cambiar la importancia que tiene la ciudad.

DP - ¿Y en ese caso como se adaptaría Capital a este esquema?

ML- Federalizando el conocimiento. Buenos Aires es la ciudad de Argentina y Latinoamérica donde más conocimiento se produce. Hay 160 universitarios graduados por cada mil habitantes y en el resto del país hay 37. Buenos Aires tiene una potencia extraordinaria que, justamente, puesta en valor te da la posibilidad de federalizar este conocimiento. El otro día lo hablaba con Alberto. Sería una experiencia extraordinaria federalizar ese conocimiento.

DP- En educación, existen críticas de algunos sectores que dicen que las escuelas reciben gran cantidad de estudiantes que no viven Capital si no en Conurbano ¿Qué cree de esto?

ML- Lo mismo decían de los hospitales. Y es una discusión que trata de desviar la atención y el problema que tiene la ciudad de Buenos Aires con la educación. Porque también es cierto que casi el 75% de la recaudación de CABA es por ingresos brutos. Es un impuesto al consumo. Cuando tomás un café, cuando comprás un lápiz, pagás ingresos brutos. Y la verdad que tres millones de bonaerense cruzan la General Paz vienen a Capital. Comen, compran, consumen y pagan ingresos brutos. Es una discusión falaz. Hay que atender la verdad de la discusión. Además hay que tener una política integrada con el territorio metropolitano y con el Gran Buenos Aires. Creo que se perdió una oportunidad histórica. Macri decía 'no se puede porque no somos del mismo signo. No nos dejan avanzar'. Tuvieron Nación, Provincia y Ciudad. No hicieron nada.

DP- ¿Entonces en educación cuál es su propuesta?

ML- Tenemos un diagnóstico sobre la Ciudad. Hoy hay tres grandes problemas: de infraestructura, de inclusión y de calidad educativa. Vi que había un meme circulando por lo que dije en el debate de las 1500 horas por semana. No entiendo qué está mal. Se pierden 1500 horas por semana de clase. No hay ningún error. Se pierden esas horas horas porque los profesores no están nombrados y entonces se pierden. Lo que hay que hacer es contratar a esos docentes que hace falta. En infraestructura escolar estamos trabajando en un tablero de escuelas seguras, donde se realicen diagnóstico para que se arregle en el verano. Además de un monitoreo. Esta semana se inundó una escuela, el otro día se cayó el otro día un techo en la 21, hay otras que no tienen clases porque hay ratas. Estamos diciendo algo que es lo mínimo y lo más lógico. Después lo que tiene que ver con la inclusión la construcción inmediata de 35 jardines maternales y tres secundarias en el sur.

DP- ¿Y en cuanto a los contenidos?

ML- Hay que rever el plan de educación de la Ciudad y hay que hacerlo con la comunidad educativa. Vamos a rever la ley de Unicaba, que lo sacaron con fórceps, vamos a rever el programa de estudio secundario. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la agenda nueva que no están incluidas en la currícula, como el tema medioambiente. La aplicación de la ESI me parece que es una situación que por ley se tiene que llevar adelante y el Estado lo tiene que tomar como bandera.

DP- Un debate que se generó en estos años en Capital es sobre la seguridad y, particularmente, el uso de las pistolas Taser...

ML- Es algo que venimos diciendo. El problema no son las taser. Porque si uno si tuviera que elegir entre arma de fuego y taser, elige taser. Pero el problema no son las taser. El problema son los abusos policiales. En eso hay que trabajar. En la formación de la policía en la conducción civil, una conducción política que no permita ese tipo de abusos.

DP- ¿Cómo se llegó a construir un Frente con tantos sectores?

ML- Como se llega a todos los frentes. Dejando de lado egos y mezquindades. Tratando de construir algo superior como se arman los frentes. El Frente Amplio en Uruguay es un ejemplo exitoso. Así se arman, se arman siendo generoso y entendiendo que el bien común está por encima del bien personal. Fijate que en la campaña no hubo fuego amigo.

DP- ¿Lo sorprendió eso?

ML- Fue una de las cosas que más me sorprendió. Era uno de mis miedos para meterme en la política. Y la verdad me encontré con compañeros y compañeras que han hecho un trabajo extraordinario.

DP- ¿Cree que le van a ofrecer cargos si llegas a perder?

ML- Sería una insensatez hablarlo ahora teniendo la oportunidad de gobernar una de las ciudades más importantes del mundo.

DP- ¿Pero de igual forma usted seguiría en el Frente de Todos?

ML- Sí, yo me siento interpelado por lo que plantea Albero para el futuro. No tengo ninguna duda de eso. Y en ese marco, sin cargo, sin nada voy a estar siempre para apoyarlo.