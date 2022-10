Troceo de la carne: el gobierno postergó la medida hasta enero

La decisión “fue por un pedido especial por parte de las provincias, con el fin de poder adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo”, indicaron las fuentes de la cartera.

Desde la cartera que conduce Juan José Bahillo se detalló que la finalidad de la disposición es que “las provincias y los actores que componen la cadena, terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida recomendada por la Organización Internacional del Trabajo, que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, para que no carguen más sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos. Además es necesario por una cuestión vinculada al cuidado bromatológico”.

Por último, se especificó que en los próximos días continuarán las reuniones con los diferentes integrantes de la cadena de ganados y carnes para de esa manera agilizar la implementación de la medida.

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) había advertido que no recibirían hacienda este lunes y no faenarian este martes debido a la falta de claridad y condiciones para implementar la medida, por lo que podría haber faltante de carne en los próximos días.

Desde Fifra informaron que tras una reunión mantenida con los asociados de CAFRISA (Cámara de Frigoríficos de Santa Fe), AFIC (Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba) y CICER (Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos), se decidió no recibir la hacienda ni realizar actividades de faena o distribución del alimento desde este martes, debido a “la vigencia de la normativa relativa al troceo y la falta de autorización de utilización de medio mecánico para su descarga”.

Desde hace tiempo que los participantes en el mercado interno buscan frenar la medida. Los directivos de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) se lo hicieron saber al ministro de Economía, Sergio Massa, el martes pasado en General Las Heras.

Entre los argumentos para pedir que no se avance con el sistema, afirman que “la mayor parte de las plantas faenadoras no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses, y que los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar y por razones ajenas a la industria, tales como la financiación de las obras comprometida por el gobierno que no se ha hecho efectiva”.