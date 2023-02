La multitud se congregó en el Club Unión de la localidad de Los Nogales, donde el jefe de Estado estuvo acompañado por Manzur, el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, y la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, entre otros funcionarios nacionales, provinciales, legisladores y dirigentes de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja que fueron convocados por el jefe de Gabinete.

En ese marco, Alberto Fernández firmó convenios para impulsar un importante plan de obras que beneficiará a los habitantes de Tucumán y que implicará una millonaria inversión. Previamente, el Presidente había dejado inaugurada la Central Termoeléctrica de Los Nogales, que abastecerá de energía a 40.000 usuarios.

En su discurso, el mandatario nacional aseguró: “Pasamos cuatro años muy difíciles, no solo por lo que heredamos. Una deuda impagable, 23 mil Pymes cerradas, 25 mil millones de dólares que se fugaron, dinero que les robaron a los argentinos. Cuando llegamos al gobierno las vacunas contra el sarampión se vencían, no existía el ministerio de Salud, ni el de Trabajo. Les pido que no se olviden lo que dejaron, la deuda que tomaron y los negociados que hicieron, ni de la pobreza que generaron. En 24 horas nos endeudaron con el FMI en 54 millones de dólares”.

En esta línea, Fernández destacó que “cuando uno mira para atrás tiene la tranquilidad de decir que llevamos 23 meses consecutivos construyendo trabajo formal en la Argentina. Hay muchas cosas que resolver, tenemos que terminar con el problema de la inflación, continuar con el crecimiento del país. En el norte está el futuro de la Argentina: litio, cobre, oro, plata, agricultura, ganadería, industrias, está el futuro. Les pido que construyamos la utopía de la igualdad”.

En su discurso, Manzur agradeció al Presidente por su visita y también “por las obras, por tu mirada hacia Tucumán, por venir tantas veces al norte. Tucumán está agradecido y quiero decirte que en lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir”.

“Se vienen momentos de definición, hay que actuar con prudencia y serenidad. Este país está despegando después de todo lo que pasamos. Tenemos diferencias, pero nunca pueden ser más grandes que las diferencias que tengamos con Macri”, fustigó el jefe de Gabinete.

Por su parte, Jaldo señaló que "Nosotros tenemos elecciones el 14 de mayo, pero nuestro proyecto no es solo ganar en Tucumán sino también en los comicios nacionales”. Y agregó: "Hoy tenemos instrucciones precisas de quien es el presidente del PJ en Tucumán y de quien conduce este espacio político de que estemos al lado del Presidente en las decisiones que tome".

En el acto también estuvieron presentes el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el vicegobernador de Tucumán, Sergio Mansilla; Horacio Nadra y Alfredo López, gerentes de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica de Tucumán (EDET), además de funcionarios del gobierno provincial, referentes de gobiernos de la región, intendentes, delegados comunales, legisladores, diputados y senadores.