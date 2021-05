Un anuncio en soledad, pese al apoyo de los gobernadores

Los intentos por volver a mostrar a los tres gobernantes (presidente, gobernador de Buenos Aires y jefe de Gobierno porteño) en un mismo escenario de anuncio de un nuevo período de cuarentena comenzaron al inicio de la semana cuando Rodríguez Larreta visitó la Casa Rosada para reunirse con "Wado" de Pedro y Martín Guzmán a conversar sobre la coparticipación. Y, aunque el motivo del encuentro no era el aislamiento ni las restricciones, mucho se especuló con un acercamiento entre el gobierno nacional y el porteño. Sin embargo, no pudo ser.

"Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia", dijo Fernández. Y agregó: "Más allá de lo que cada uno piense, debemos asumir la gravedad de este momento y debemos unirnos para superar esta catástrofe".

Sin embargo, el presidente no pudo resistir la tentación y lanzó un pase de factura al jefe de gobierno porteño. "Hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron avaladas en la Justicia, que debilitaron las medidas que propusimos. Es posible que algunos mensajes hayan generado confusión, llevando a muchos a minimizar el problema. Esa confusión debe terminarse", dijo, refiriéndose al fallo de la Corte por las clases presenciales.

Pese a la chicana que Alberto utilizó en medio de su discurso, la relación entre el gobierno nacional y el porteño no parece atravesar su peor momento. De hecho, Rodríguez Larreta avaló todas las medidas dispuestas por el nuevo DNU que tendrá vigencia hasta el 11 de junio. Y hasta accedió a suspender las clases presenciales los tres días hábiles de la semana próxima, lo que significa que este viernes será el último día que los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires irán a clases presenciales hasta el lunes 31 de mayo, cuando las condiciones vuelvan a ser las actuales.

Pero el acompañamiento a las decisiones presidenciales no corrió sólo por cuenta de Rodríguez Larreta, sino que todos los gobernadores que participaron de la reunión virtual que tuvo lugar ayer durante tres horas con el presidente apoyaron este cierre estricto, que estará vigente por los próximos nueve días. Ocurre que el nivel de contagios hace que sea imposible no adherir para los mandatarios provinciales, aún para aquellos donde la situación sea más leve que en el AMBA.

Alberto les agradeció el apoyo a los gobernadores y les prometió que en los próximos días llegarán vacunas para poder continuar con el proceso de inmunización. Pero no pudo con su genio y aprovechó su discurso para dejar en claro que muchas provincias en ocasiones anteriores no adhirieron a las medidas que impulsaba el gobierno nacional, ni tampoco pusieron mucho de su parte para ejercer los controles necesarios. "No puede haber 24 políticas sanitarias en un país. La política sanitaria es una sola", dijo el jefe de Estado, refiriéndose al proyecto de ley que el Ejecutivo ya envió al Senado de la Nación para dar un marco legal a la situación epidemiológica y evitar así estar renovando DNU cada dos o tres semanas.

Así, todos parecen tener en claro que es necesario mostrarse unidos en este momento crítico del avance de la pandemia. Y cada gobernante parece estar comprometido con el cumplimiento de los nuevos controles. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, el presidente tuvo que hacer su anuncio en absoluta soledad.