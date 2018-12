Una ex militante de La Cámpora denunció abusos en la organización

En una nota publicada en Infobae, la joven relata los inicios de su militancia, las situaciones de abuso y violencia que padeció y el miedo de ser acusada de “traidora del Proyecto Nacional” por denunciar los hechos.

Así, señaló al diputado nacional y uno de los mayores referentes de la organización kirchnerista, Juan Cabandié, como "uno de los famosos acosadores" K; y a otro "personaje menor", Juan Eyzaguirre, actualmente asesor del legislador Mariano Recalde.

Embed A esta nota sobre los Militantes de La Cámpora la vomité. Me salió de las entrañas. Lleva años haciéndose en mi cabeza, con todas las historias de abuso que me persiguieron años, abro hilo y cuento algo más: https://t.co/gwUT2yLDYF — marisol de ambrosio (@emedeambrosio) 16 de diciembre de 2018

“Las que nos fuimos en silencio hace años hoy denunciamos, no porque seamos anti kirchneristas, ni traidoras, sino porque no nos callamos más. Porque sabemos que no es apenas un "compañero" el que expuso sus "aprendizajes" en Facebook luego de haber sido denunciado mediáticamente. Ni una, dos o diez chicas las que sufrieron abusos. Es una estructura de poder machista que yo conozco bien desde sus inicios”, dice en parte de su texto.

Embed Conté en Facebook un poco de lo que viví ahí cuando vi ese banner de @la_campora que decía #nonoscallamosmas, y esta nota para @infobae cuando vi esta forrada. Son los reyes de la hipocresía. https://t.co/C1bqowL3wa — marisol de ambrosio (@emedeambrosio) 16 de diciembre de 2018

“Tenía un novio del mismo lugar de militancia, el "referente" de comunicación del barrio, que me llegó a decir que no tenía permiso para mandar mails a la comuna sin su autorización. El mismo que, tras haberle cortado, me empujó en el local, delante de otros compañeros, reiterándome que él era mi referente, por lo que yo debía ir a las reuniones que él ordenaba”, continúa De Ambrosio.

En otra parte del relato, la periodista narra uno de los recuerdos más dolorosos: "(escribía) mails kilométricos con propuestas, puntos de vistas, planes de acción, que ni siquiera fueron respondidos. Yo creía en Cristina Kirchner y en la militancia, y tenía una obstinación por crecer que no me la sacaba nadie. Ni los que me tocaban el culo en las fiestas, ni los que me gritaban guasadas delante de todos, ni los que me pedían que les cuente qué es lo que más me gusta de coger mediante mensaje de Blackberry”.

Denuncia en la filial de Hurlingham

Al caso de Marisol De Ambrosio, en las últimas horas se conoció la denuncia de un ex militante de la filial de Hurlingham, quien acusó a tres compañeros de haberlo manoseado durante un acto de Cristina Kirchner dentro de la Casa Rosada en 2015.

Benjamín Nicolás contó cómo tres integrantes de varios años en la agrupación lo manosearon en una marcha y le enviaron mensajes telefónicos obscenos durante los días posteriores, en el 2015. De tal modo, el joven apuntó a los primos Alejandro y Alberto Monzón y a Nicolás "Chimbu" Abregú, los tres integrantes de La Cámpora Hurlingham.