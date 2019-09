Vaticinan que crecerá el desempleo hacia fin de 2019

Tras la difusión de los datos oficiales, especialistas de distintos sectores aseguraron que los informes aún no reflejan el impacto generado por la devaluación tras PASO y tenderán a profundizarse sobre el final del mandato del presidente Mauricio Macri.

Juan Luis Bour, economista jefe de la Fundación Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), pronosticó que "en el tercer trimestre el nivel de desempleo será más alto". Explicó que la suba de la desocupación se dará "básicamente porque la economía no se está recuperando" y el nivel de actividad será "todavía más bajo" en el tercer y cuarto trimestre.

"El pico del desempleo debería ser en el tercer trimestre", señaló el economista en declaraciones radiales, después de que el INDEC revelara que subió un punto en términos interanuales.

Bour dijo que en el mundo económico hay "una incertidumbre muy pronunciada" por la situación actual y por la demora en que se defina el camino a seguir, por los tiempos de la política dado que aún hay una elección presidencial por delante.

Período de deterioro

En coincidencia con Bour, el economista Matías Barroetaveña estimó que el indicador de desempleo "será aún más alto" en la segunda parte del año. Barroetaveña, director de Estudios Metropolitanos de la UMET y ex secretario de Empleo de la Nación, sostuvo que se observa que el empleo entró un proceso por el cual "se sigue deteriorando", por lo que hay que esperar un indicador más alto de desempleo para el actual tercer trimestre.

Afirmó que las características de esta desocupación está "muy asociada" a la inflación, porque tiene que ver con la caída de ingresos dado que en los últimos meses hubo una "enorme pérdida de capacidad de compra de los salarios", lo que hace que más personas salgan a buscar un empleo.

"Muchas de esas personas que se suman a buscar empleo lo hacen dentro de lo que hay disponible, que son empleos precarios. Hay jóvenes de familias que dejan de estudiar y salen a buscar changas para ayudar en la casa", explicó Barroetaveña.

En declaraciones radiales, dijo que es un desempleo que se concentra más en grandes aglomerados urbanos en los que tiene protagonismo la industria, el comercio y la construcción, tres de los sectores más golpeados por la recesión económica.

En ese contexto, el economista dijo que un dato "preocupante" es que más del 36% de los actuales desocupados ya lleva más de un año en esa situación, lo que agrava sus posibilidades de reinsertarse al mercado laboral.

Buscan un segundo empleo

El economista y ex diputado Claudio Lozano indicó que en la Argentina hay, en la actualidad, 5.700.000 personas que están buscando un empleo todos los días, porque están desocupadas o porque tienen un puesto laboral pero necesitan sumar ingresos porque no llegan a fin de mes.

"Estos datos no hacen más que ratificar las tendencias que se vienen dando desde la asunción de este gobierno. Hay una nueva suba en la tasa de desocupación. Aumentó la gente que busca trabajo", precisó Lozano en declaraciones a una radio porteña.

El ex legislador nacional aseguró que esta situación "no es fruto de la casualidad sino de lo precario que está el mercado laboral. No sólo buscan empleo los que están desocupados, sino también los otros porque necesitan generar ingresos extra para poder vivir".

"Hubo un aumento también muy importante en el subempleo, es decir, de procesos de trabajo de menor tiempo e ingreso. Cuando el mercado laboral genera empleo de mala calidad, más gente sale a buscar una changa o un ingreso extra porque no llega a fin de mes", dijo el reconocido economista y ex legislador nacional

Apuntó a que el 10,6 por ciento de desocupación implica que hay 2.100.000 personas, en los principales 31 aglomerados urbanos de la Argentina, que no tienen forma de generar un ingreso para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el dato no contempla otras zonas y sólo se aboca a grandes urbes.

"Hay 2.600.000 de subocupados. Y hay una cantidad monumental de personas que tienen algún tipo de empleo pero siguen demandando trabajo porque no llegan a fin de mes. Entonces, cuando se hace la suma completa de quienes buscan trabajo, son 5.700.000 personas, es decir, 850.000 personas más", precisó Lozano.