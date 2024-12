Venezuela confirmó la detención del gendarme argentino: "Venía a cumplir una misión"

“Una persona fue detenida. Te metes en su Instagram, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea? Eso no lo dicen”, afirmó. Y agregó a respecto en un tono contundente: “Todos ponen una fachada. ´Tenía su novia´. Todos ponían esa excusa”.

Embed #HCHInternacionales | El ministro de Interiores, Diosdado Cabello confirmó que detuvieron al gendarme argentino porque "su sueldo es de US$500" pero "viaja por todo el mundo", se preguntó "cuál era su tarea" en Venezuela.



Vídeo de @elcancillercom pic.twitter.com/w95HHM18hX — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) December 16, 2024

Por su parte, Cabello apuntó contra la ministra argentina, Patricia Bullrich, a quien tildó de “fascista”. “La fascista Patricia Bullrich (dijo) ´será causa de guerra´. Declarele la guerra a Inglaterra que le robaron las Malvinas ¿eso no es causa de guerra?”, aseguró.

Mientras que confirmó que había decidido mantener en esa situación a Gallo al afirmar que el proceso en su contra “está en manos de la Justicia, aquí hay una Justicia que funciona de verdad”. “La Cancillería argentina verá qué hace. Ellos decidieron no tener relación con nosotros, se complica”, agregó.

Nahuel Agustín Gallo es integrante de la Gendarmería Nacional argentina. Fue detenido por las fuerzas de seguridad chavistas el 8 de diciembre, cuando ingresó al país desde Colombia, por el puente internacional de Táchira. En este contexto, las autoridades de Venezuela acusaron al joven de espionaje y pusieron en duda que haya viajado a visitar a su pareja y su hijo.

El Gobierno busca intermediarios para negociar con Maduro

La Cancillería activó los mecanismos diplomáticos para la búsqueda de intermediarios que puedan dialogar con el gobierno de de Venezuela por el futuro del gendarme, informaron hoy fuentes oficiales. Así accionó la administración argentina tras la detención de Nahuel Gallo, el joven secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, desde el gobierno argentino advirtieron que "mucho no se puede hacer, tenemos las manos atadas", según reveló un funcionario a la Agencia Noticias Argentinas, al señalar que "no podemos iniciar una guerra contra Venezuela".

nahuelgallogendarme.webp El gendarme Nahuel Gallo es oriundo de la provincia de Catamarca.

Tras comunicarse con María Alejandra Gómez, esposa del gendarme, y otros familiares, desde la Casa Rosada aconsejaron iniciar acciones legales a través Oe la intervención de un abogado por la situación que atraviesa el argentino que viajó a Venezuela a visitar a su familia.

En paralelo, el canciller Gerardo Werthein activa la búsqueda de mediadores entre Colombia, Francia y Brasil para replicar lo que ocurre con la asistencia de los asilados en la embajada argentina en Caracas, quienes se encuentran bajo la tutela del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El gobierno argentino recibió ayuda de Brasil después de que Maduro se negara a entablar diálogo con la administración libertaria, con la que está enfrentada desde su autoproclamada reelección.

Pero la administración mileísta tiene algunos limitantes debido a que, en plena reorganización de la Cancillería tras la salida de Diana Mondino, aún no nombró al encargado de llevar adelante de las negociaciones en Latinoamérica, tampoco a un vocero para cotejar la información.

"Se están buscando intermediadores internacionales de rescate y diplomáticos para liberarlo", reveló una importante fuente a esta agencia. Otro de los ministerios al frente de las conversaciones es Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, quien designó para la tarea al director de relaciones internacionales, Alberto Forigh.

Si bien el pasado domingo la funcionaria reveló que Gallo se encontraba en la base de Táchira, localidad a la que habría aterrizado por tierra tras llegar en avión a Colombia para abaratar el costo del pasaje, el director de Normativa y Enlace Judicial de esa misma cartera, Fernando Soto, sostuvo que el gendarme está en el Helicoide, el centro de torturas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.