"Los pibes están desesperados, hartos de los aforos; los pibes quieren bailar", sostuvo la ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas. En una desestructurada entrevista con los humoristas Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi, la postulante oficialista reivindicó el "goce" y el "disfrute" como una parte importante de la vida y remarcó que el Gobierno busca "la felicidad de un pueblo".

Luego de estas declaraciones, Tolosa Paz recibió fuertes críticas de referentes de Juntos por el Cambio.

María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aire, aseguró que Tolosa Paz “subestima” a los jóvenes, tras los dichos de la precandidata del Frente de Todos.

“¿Creen que los van a votar así? Que de su sexualidad se ocupen ellos. Ocupémonos de darles trabajo, de que tengan la mejor educación, de que puedan alquilar”, afirmó Vidal.

Maria-Eugenia-Vidal-01.jpg Tolosa Paz: Vidal salió al cruce de sus palabras.

“No sé si recorren la calles, realmente pareciera que viven en un mundo paralelo", añadió.

En la misma línea, Vidal aseguró que “la felicidad no depende de un Gobierno”, sino que se trata de una construcción de las personas. “Del Gobierno necesitamos que nos dejen en paz, que no nos ahogue, que nos deje trabajar, que las escuelas públicas funcionen, que no nos adoctrinen, qué baje la inflación”, sostuvo.

Por su parte, otro precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires Ricardo López Murphy, también fue duro con Tolosa Paz. “Son un cínicos y unos sinvergüenza”, dijo en alusión a que hay “un 50% de pobres y una economía destrozada”.

Mientras que Luis Petri, diputado nacional por la UCR señaló que “lo de Tolosa Paz fue casi una confesión”.

“La locura es total”, sentenció el diputado Fernando Iglesias sobre los dichos de la precandidata oficialista que llamó a los jóvenes a divertirse y a hacer lo que les gusta.

“¿Somos esto? ¿Cómo le explica esta frase a sus 16 nietos sin ponerse colorada de vergüenza? ¿Da todo lo mismo?”, cuestionó Pablo Avelluto, el ex ministro de Cultura del gobierno macrista.