Victoria Villarruel, contra Fabiola Yañez: "Perdón por no aceptar más la hipocresía"

"La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían", respondió Villarruel a través de su cuenta de X, luego de que Yáñez rompiera el silencio desde Madrid en una nota brindada al sitio Infobae.

En la misma línea, la vicepresidenta remarcó: "Disculpen si mi sensibilidad no es la adecuada, pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante".

Sus dichos llegaron el día después de que Fabiola Yañez revelara detalles de la violencia que sufrió bajo la presidencia de Alberto Fernández, a quien acusó de amenazarla durante dos meses con que iba a suicidarse si contaba los episodios.

"Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la exprimera dama, mientras cientos de miles de Pymes Argentinas se fundían. Pido disculpas por no empatizar con los 36.000 dólares que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio", insistió la titular del Senado.

En el marco de la denuncia penal de la expareja contra el exmandatario, Villarruel planteó: "Perdón por no aceptar más la hipocresía y mirar para el costado. Dejen de subestimar a nuestro pueblo".

La vicepresidenta ya había arremetido contra Fernández al conocerse la denuncia de Yañez y remarcar: "El kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández. Derechos Humanos, violencia contra la mujer, un expresidente con una vida repugnante y todo eso mientras levantan el dedo de la moral para señalar a los demás".

"Lo dije hace 20 años y lo sigo diciendo ahora, espero que todos juntos podamos superar la tragedia del kirchnerismo y unirnos como pueblo para salir adelante y construir la mejor versión de nuestra Patria", indicó.

Luis Petri pidió la prisión preventiva de Alberto Fernández

En medio de las críticas de Villarruel a Fabiola Yañez, el ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó este domingo que la Justicia debería dictar la prisión preventiva contra el expresidente, luego de haber sido denunciado por violencia de género.

“Se debería dictar la prisión preventiva, después debería cursar el proceso. Pero ante las mismas circunstancias, con los mismos supuestos, se dicta la prisión preventiva ante el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento de la causa”, argumentó en una entrevista por Radio Rivadavia.

En ese sentido, Petri sostuvo: “Uno ve cómo funciona la Justicia para este tipo de casos cuando hay pruebas tan evidentes, cuando hay violencia, cuando se dan los dos presupuestos procesales que habilitan el dictado de la prisión preventiva, que es el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento, la respuesta inmediata en un 90% de los casos es la prisión preventiva”.

“Llama la atención y sorprende en este caso, teniendo en cuenta que existe asimetría de poder y la posibilidad de entorpecer el esclarecimiento de estos hechos. Hasta ahora hemos visto la punta del ovillo, pero lo que no podemos garantizar es que no existe una continuación de delitos que eventualmente se intenten encubrir y tapar”, agregó el funcionario.