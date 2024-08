Fabiola Yañez se reunió con su abogada y volvería a declarar ante la Justicia

Pese a que aún no tiene fecha, la declaración de Yañez por videoconferencia se haría efectiva en las próximas horas. Según trascendió, el objetivo de la exprimera dama sería elevar la acusación contra Alberto Fernández y pedir una calificación de lesiones graves con consecuencias psicológicas que, junto al agravante por el vínculo, elevarían la pena máxima de este delito a cuatro años. Así, ya no sería excarcelable.

Yáñez estaría dispuesta a presentar una acusación que detalle cómo el expresidente la habría sometido emocionalmente durante sus años en la Quinta de Olivos. Además, la defensa de la exprimera dama propondría llamar a declarar como testigos a decenas de empleados del lugar para aportar pruebas y verosimilitud a sus dichos.

En su estrategia judicial, Yañez podría tocar otro tema caliente en su acusación: las infidelidades de Fernández. Podría ser interpretado como una forma más de humillación a la luz de funcionarios y, sobre todo, empleados que también compartían el día a día con Yáñez, según confiaron abogados con acceso al expediente.

Alberto Fernández y Fabiola.webp Fabiola Yañez podría elevar la acusación contra Alberto Fernández.

Fabiola Yañez rompió el silencio: qué dijo sobre Alberto Fernández

La exprimera dama se manifestó anoche contra el expresidente tras la denuncia por violencia de género y aseguró que el exjefe de Estado la "amenazó" durante "dos meses" con que "se iba a suicidar". "Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito", afirmó Yañez durante una entrevista con el sitio Infobae.

En esa línea, la expareja de Fernández aseguró: "He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo".

Durante el reportaje, Yañez dijo también que está pasando un momento que "nunca" imaginó a raíz de una serie de imágenes y chats que se dieron a conocer a través de la causa judicial contra el ex presidente por presunto tráfico de influencias. "Nunca hubiese hecho una cosa como ésta porque jamás hubiese querido exponer a mi hijo o que mi hijo tenga que ver algo de esto algún día en su vida", expresó.

Asimismo, sostuvo que "siempre estuvo sola en Olivos" y que el peor momento que vivió fue "el último año" cuando tuvo que ir a vivir a la casa de huéspedes de la quinta presidencial. "Tuve que salir en pantuflas y bata e irme a la casa de huéspedes", enfatizó.

Yañez se refirió también al Ministerio de Mujeres y afirmó que le pidió "ayuda" a la cartera ante la situación que se encontraba atravesando. "Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí", recordó.