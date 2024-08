Mirtha Legrand cargó fuerte contra Alberto Fernández: "De esto no se vuelve"

Atenta a la actualidad, Legrand compartió la velada con la periodista Valeria Sampedro; el periodista que publicó la primicia, Claudio Savoia; el actor y humorista Marcos “El Bicho” Gómez y Luciano “El Tirri” Giugno, primo de Marcelo Tinelli. Apenas arrancó el programa, Mirtha dejó en claro su postura: “Qué vergüenza, eh. ¡Qué barbaridad!”, exclamó.

Luego de presentar el caso y comentar algunos detalles, Mirtha compartió otro de sus pensamientos sobre el escándalo. “Lo terrible es que tomó estado público y en el exterior lo comentan, porque no se conoce un caso semejante, la actitud de un presidente”, reflexionó. “Estábamos en Panamá y todo el mundo hablaba del tema”, sumó El Tirri.

Un rato después, cuando pasaron las imágenes que tomaron estado público de Fabiola con moretones en el brazo y en el ojo, Legrand hizo un llamativo comentario: “¿Ustedes vieron las fotos de ella? Es impresionante. Parece pintado el ojo, parece maquillado. ¡Pobrecita, pobrecita!”. Sin embargo, no dudó de la veracidad del relato de Yañez y lo dejó en claro en sus intervenciones.

Entre los invitados se encontraba Claudio Savoia, que fue el primero en revelar lo que sucedió entre Alberto y Fabiola en la Quinta de Olivos. "Qué noticia diste, eh. ¿Fue primicia tuya?", señaló la Chiqui y el invitado confesó: "No las elegimos. Si, fue mía, el domingo pasado". Sin dudarlo, la famosa conductora sentenció: "Qué vergüenza, qué barbaridad".

En ese momento, Legrand le consultó a Savoia si él sospechaba algo de lo que finalmente descubrió, y él afirmó: "La verdad que no... La verdad que yo no tengo muchas palabras elogiosas para Fernández en ningún aspecto, pero eso de ninguna manera me llevaba a pensar que podía ser un golpeador de mujeres".

La Chiqui también apuntó contra la imagen feminista que había instalado desde la campaña electoral que encabezó en 2019. “Ese discurso en defensa de la mujer, levantando el brazo... Todos decíamos: ‘Mira que bien’”, recordó Legrand al hacer referencia a la construcción que hizo de su imagen ante la ciudadanía, puesto que, en su momento, llegó a autodefinirse como “el primer feminista”. Asimismo, no dejó pasar que el escándalo ya traspasó las fronteras, debido a que varios medios de comunicación internacionales hicieron eco de la causa.

A raíz de esto, la conductora de “La Noche de Mirtha” apuntó que “lo terrible es que tomó estado público, en el exterior lo comentan porque no se conoce un caso semejante de una actitud -así- de un presidente”. De hecho, Fernández se convirtió en el primer ex jefe de Estado que fue denunciado por violencia de género y presuntas amenazas a lo largo de la historia nacional.

Sin duda, el hecho marcó un precedente tal que provocó que la actriz de la época dorada del cine argentino apuntara que “de esto no se vuelve”. Asimismo, la presentadora destacó que “se le han puesto en contra todas las mujeres”, en referencia al malestar que generó en “el mundo femenino”. Incluso, opinó que “eso es terrible, es lo peor que le puede pasar”.

Por otro lado, Legrand apuntó contra la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, a quien Fabiola habría acudido para pedirle ayuda después de una presunta agresión. “La secretaría podría haber denunciado, ¿no?”, cuestionó, para luego sentenciar: “¿Cómo te vas a callar? Sos cómplice”.