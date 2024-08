Violencia, infidelidades y temor: Fabiola Yañez habló sobre Alberto Fernández

En medio del escándalo, Yañez brindó también detalles de lo que fueron sus últimos meses en la Quinta de Olivos, cómo se enteró de las infidelidades de Alberto Fernández y dijo que su vida en Madrid está llena de miedos y amenazas. Aquí, las 20 frases destacadas de la exprimera dama en la nota que brindó al sitio Infobae:

1- “Yo necesito estar íntegra para mi hijo y durante mucho tiempo en Olivos no lo estuve. Pero hoy me siento más fuerte que nunca".

2- "Han dicho que vivo una vida de lujo en Madrid. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo. Dijeron que me vieron caminando por calles donde están las marcas de lujo, mas jamás fui a caminar a ninguna de esas calles. Eso es mentira, porque yo no puedo caminar por la calle".

3- “Hoy tengo miedo de volver a mi casa. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa”.

4. "Jamás hubiese querido que saliera una foto así de mí. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo así? No entiendo cómo se filtraron los chats y que se guardaran la foto para el último momento".

5- “La violencia que había antes era acoso. Todo el día. Tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba en el teléfono, era como que estuviera haciendo no sé qué cosa”

6- "Fui al Ministerio de la Mujer y pedí ayuda. Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí".

7- "Yo jamás fui feminista, pero la violencia hacia la mujer es una de las cosas más repudiables que puede existir en este mundo”

8- "Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, de tantas cosas, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho".

9- "El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja el celular. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: “Fabiola, ¿qué es esto?” Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos”.

10- "Primero lo negaba, después lo asumía, pero tampoco lo dejaba de hacer. Cuando le mostré y fui a decirle: '¿Qué es esto que está en el teléfono del nene?' Me dijo: 'Ay, no, eso es una broma. Esa chica está todos los días en la Casa Rosada. Y eso fue una broma. Bromea con todo el mundo'. Claramente no era una broma. Encima me subestimaba. Igualmente, no hice nada".

11- "A esa altura ya estaba, no sé, como adormecida, porque esto ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones.

12- “Él (Alberto Fernández) se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión en la pandemia, haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis”.

13- "Cuando empezaron a decir que estábamos separados, era verdad. Sólo que no lo querían decir. Entonces, obviamente, si yo me iba de Olivos iba a ser un escándalo. Entonces, todavía queriéndolo ayudar, queriéndolo ayudar, me voy a vivir a la casa de huéspedes".

14- "Las personas más allegadas a él sí lo sabían (en referencia a los episodios de violencia de género). Sí lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar a amigos diciéndome: “Tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía. Y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo”. Pero nadie hizo nada.

15- Creían que ganaban las elecciones de 2021 y perdieron. Todos los días se me repetía: 'Por culpa tuya. Perdí un gobierno por culpa tuya. Este gobierno perdió las elecciones por culpa tuya. Por culpa tuya. Por culpa tuya' ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía?".