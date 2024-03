Victoria Villarruel: "No quiero ser Cristina"

“No quiero ser Cristina -afirmó-. En 2023 sesionaron cinco veces con toda la furia. Hay declaraciones escandalosas en boca de personajes, como la expresidente". Y agregó: "No puede ser que un gobierno que no tiene ni cuatro meses tenga estos rumores destituyentes. No sé quién le preguntó su opinión, ya tuvo muchos años para hablar. Debería llamarse a silencio, sobre todo en cuestiones destituyentes. Lo de Cristina me genera indignación. Es la falla del sistema democrático”.

Además, recordó que, como pensionada, la líder del kirchnerismo "gana más de 7 veces lo que gana un senador" y reafirmó que no quiere ser como ella. "Acá sesionaron cinco veces el año pasado. Tal vez menos", sostuvo sobre el paso de Kirchner por el Senado. Y luego insistió sobre sus diferencias: "Yo doy la cara".

Participación de militares en la lucha contra el narcotráfico

Durante su primera entrevista como vicepresidenta, Victoria Villarruel también habló de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, su relación con el presidente Javier Milei, los salarios de los senadores y las contrataciones de familiares directos de los legisladores y funcionarios.

Villarruel cuestionó claramente el anuncio de los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri de la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de seguridad interior. “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70. El narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo, ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”,