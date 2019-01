Vidal apoyó baja en edad de imputabilidad y dijo: "La inseguridad me quita el sueño"

La gobernadora bonaerense estuvo con Mirtha Legrand y también habló sobre el adelanto de las elecciones: "No es el centro de la preocupación de la gente"

"La inseguridad me quita el sueño”, confesó la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en el programa “La noche de Mirtha”. Respaldó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad (“el proyecto no es para nada nuevo”) y reveló: “Cuando es un caso grave no puedo dormir”.