Vidal criticó a Larreta por irse del PRO, lo que "vuelve más fuerte al kirchnerismo"

María Eugenia Vidal fue la ahijada política de Horacio Rodríguez Larreta, pero el vínculo personal no le impidió a la diputada del PRO realizar duras críticas hacia el ex jefe de gobierno porteño. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires dijo que el alejamiento de Rodríguez Larreta le parece "triste y peligroso" porque fragmenta el voto del partido amarillo.