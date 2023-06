Video: mirá la entrevista completa entre Wado y Lamothe que es furor

En la previa de la entrevista, se lanzó un adelanto en redes sociales en el que Lamothe, quien tiene un precido físico con el funcionario, le preguntó a De Pedro si será precandidato a presidente por el Frente de Todos en las PASO del 13 de agosto.

El video se interrumpió hasta que luego se conoció la entrevista completa que ambos personajes compartieron, vestidos de la misma manera y haciendo relucir su gran parecido físico.

De Pedro se diferenció durante la charla de su rol como ministro de su faceta militante.

"El problema es cuando la persona se cree el personaje y el personaje se come a la persona. En la política siempre digo que el 'Wado ministro' es uno y el 'Wado militante', el de Mercedes y el familiero es otro", resaltó el ministro del Interior.

En ese sentido, afirmó: "Administrar el poder confunde, marea. En la política sabemos que somos nosotros, si hoy tengo que ser candidato o no es porque hay gente, familiares y amigos que contienen, no es uno. Uno no puede hacer muchas cosas".

El funcionario también recordó cómo le afectaron las declaraciones de un periodista que lo criticó por su disfluencia.

"Llamé a un cantante y le pregunté si me prestaba a su fonoaudiólogo. La semana pasada me junté con esa fonoaudióloga y de verdad me sirvió", comentó.

Sobre este aspecto, Lamothe recordó una situación parecida en sus inicios como actor y destacó la posibilidad de "transformar ese dolor en algo bueno".

En medio de una distendida charla, compartieron sus decisiones a la hora de vestirse y De Pedro señaló su carácter austero con la vestimenta: "Yo uso una camisa blanca, celeste y trajecito. Hace 25 años usó trajes. Si uso un jean uso un suéter gris o azul".

Por último, ambos repararon también sobre su parecido físico, recordando anécdotas en la vía pública donde los confundieron con el otro.